Можливо, це лише середина: історик про те, чи вдасться Трампу закінчити війну

Дональд Трамп може не закінчити війну до кінця свого президентства, однак це може бути не війна України. Так вважає історик та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак.

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«Якщо це довга війна, бо ми це припускаємо, то це десятиріччя воєн. Ми зараз у якійсь добрій середині. І навіть Трамп не знає, коли кінець. Якщо він ввійде в цю війну як президент, не знаю, чи вона закінчиться в той час, коли його каденція завершиться».

На думку Грицака, це не обов’язково має бути війна України. Вона може бути в якійсь іншій точці. Також він зазначив, що не бачить швидкого завершення бойових дій в секторі Гази, а у 2027 році може початись війна Китаю проти Тайваню.

«Ситуація стає дедалі складнішою. Не думаємо, що зараз це призведе до якогось швидкого результату», — підсумував професор.

Раніше Ярослав Грицак розповідав про декілька сценаріїв закінчення війни.

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