Оскільки перемога Дональда Трампа на виборах наближає перспективу переговорів про припинення війни росії в Україні, Київ бореться, щоб зайняти найсильнішу позицію для переговорів, у тому числі шляхом отримання більшої кількості озброєння та втримання фронту. Високопоставлений український чиновник заявив, що наступні чотири-п'ять місяців будуть вирішальними, бо повернення Трампа до Білого дому сигналізує про можливе завершенні війни, пише Reuters.

ВІДЕО ДНЯ

«Ця зима — критичний момент… Я сподіваюся, що війна наближається до кінця. Прямо зараз ми визначимо позиції для обох сторін на переговорах, вихідні позиції», — сказав на умовах анонімності чиновник в інтерв'ю Reuters.

Чиновники чекають, кого Трамп обере на вищі посади в сфері безпеки і оборони, щоб отримати підказки про те, як він формуватиме політику щодо України. Він виключив кандидатуру екс-держсекретаря Майка Помпео, якого в Києві вважають проукраїнським. З наближенням зими українська енергетична система поки що тримається, але загроза ще однієї великої російської атаки на енергосистему залишається. Безпілотники атакують Київ майже щоночі, хоча росія, можливо, не хоче відштовхувати нову команду Трампа, руйнуючи систему, йдеться у статті.

Українська громадськість скептично ставиться до того, що росія зацікавлена у переговорах, але її головною вимогою, якщо вони відбудуться, є отримання Україною належних гарантій безпеки, зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

РЕКЛАМА

«Люди дуже розчаровані тим, що за дуже сильними словами адміністрації Байдена реальні кроки були набагато слабшими, особливо за останній рік», — сказав він.

Намагаючись зміцнити свої позиції у вересні, Зеленський виклав Байдену «план перемоги», повторивши своє прохання про дозвіл на нанесення ударів по військових об'єктах в глибині росії, отримання запрошення до НАТО та отримання більш потужної зброї.

РЕКЛАМА

Цей план, за його словами, потрібен для того, щоб схилити росію до добросовісних переговорів. Ознак прориву в жодному з п'яти пунктів плану не спостерігається.

«Настрої в Україні досить похмурі. Ви можете бачити зростаюче розчарування в останніх заявах Зеленського», — заявило високопоставлене київське дипломатичне джерело.

РЕКЛАМА

Український чиновник висловив скептицизм щодо того, що Джо Байден надасть Україні щось суттєве, наприклад, скасує обмеження на дальні удари.

«Хто такий Байден зараз? Він втратив багато довіри. Я сподіваюся, що у нього вистачить хоробрості щось зробити. Але я не покладаю великих надій. Це було б чудово. Ми дуже вдячні йому за допомогу. Він зробив багато, набагато більше, ніж ми очікували», — сказав чиновник.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтервю з відомим дипломатом Олегом Шамшуром, у якому він оцінив, в чому ключові причини перемоги Трампа і що може схилити його на бік України.

715

Читайте нас у Facebook