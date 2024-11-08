Осиротіли троє дітей: в бою на Покровському напрямку загинув воїн із Львівщини

У скорботі Самбірська громада провела в останню дорогу загиблого захисника Михайла Тиховського. Протягом останніх 18 років він проживав у Польщі. Там отримав громадянство і займався виготовленням меблів. Але з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну думки про Батьківщину не полишали Михайла. До того ж на війну вирушив його рідний брат, повідомляє пресслужба громади.

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«Михайло ніколи не служив армії, проте прийняв рішення вирушити на захист України, бо завжди переживав за свій народ. У 2023 році він з'явився до військкомату та після отримання дозволу, долучився до лав Збройних Сил України. Пройшов відповідне навчання, а згодом сержант Михайло Тиховський у складі 148-ої окремої артилерійської бригади став на захист наших східних кордонів від російського агресора. Він був головним сержантом взводу та командиром гармати артилерійського взводу».

Відомо, що Михайло брав участь у найгарячіших боях на Запорізькому напрямку. Пройшов бої за Роботине, Оріхове, Токмак, Малу Токмачку та інші. В грудні 2023 року, у складі цієї ж 148-ої бригади вирушив на Донеччину. Там воював на Мар’їнському та Курахівському напрямках. За час служби за успішне виконання завдань у бою Михайло був нагороджений почесною відзнакою Головнокомандувача ЗСУ «Золотим хрестом». Командування бригади подало його на нагородження ще однією відзнакою, та отримати її при житті вже не судилося.

«Боєць загинув 31 жовтня у бою неподалік населеного пункту Дальнє Покровського району. Михайло отримав смертельне поранення внаслідок ворожої атаки».

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За короткий час чоловік втратив матір, сестру, а минулого року помер його батько. У героя залишився рідний брат та троє дітей, двоє з яких ще неповнолітні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у бою на Донеччині загинув 21-річний боєць з Вінницької області.

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