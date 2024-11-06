Не встиг створити родину та потішити маму внуками: в бою на Донеччині загинув 21-річний боєць з Вінницької області

Страшна, безжальна війна забирає найкращих… Днями у село Йосипівка «на щиті» повернувся воїн Іван Смірнов. Йому назавжди 21 рік, повідомляє спільнота «Самгородок Наш».

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Майбутній воїн народився в багатодітній родині. Мама своїх трьох молодших дітей виховувала сама. Іван здобув професію тракториста-механіка, а у 2021 році був призваний на строкову військову службу у ракетно-зенітну бригаду військової частини А2860.

«Початок повномасштабної війни з російським агресором змінив погляди на життя захисника. За прикладом свого старшого брата, який боронив рідну землю під час антитерористичної операції, Іван прийняв для себе рішення. Відсвяткувавши 21 рік, через декілька тижнів, 30 травня 2024 року, підписав контракт та став на захист України у складі військової частини А4010. Протягом п’яти місяців воїн разом зі своїми побратимами воював із ворогом у найзапекліших боях на Донецькому напрямку», — повідомили у спільноті.

29 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Ступочки Донецької області Іван Смірнов загинув. Сталося це в результаті здійснення противником удару безпілотним літальним апаратом по позиціях підрозділу.

«Не встиг боєць створити сім’ї… Не встиг потішити маму онуками… Але став гідним прикладом для своїх племінників, яких невимовно любив».

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З військовими почестями загиблого воїна поховали у селі Йосипівка на Алеї Слави. На його честь прозвучав військовий салют…

Раніше повідомлялося, що у Курській області загинув молодший сержант з Хмельниччини Олександр Малинецький.

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