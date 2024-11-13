Все було не так: Кейт Вінслет вперше розповіла про зйомки фінальної сцени «Титаніка»

Кейт Вінслет знову розпалила давню дискусію про фільм «Титанік», де вона зіграла головну роль. В інтерв’ю на австралійському ток-шоу The Project Вінслет розповіла дивовижні подробиці про об’єкт, за який її героїня Роуз трималася, щоб вижити в фільмі, який вийшов 1997 року на великі екрани, пише The News. Нагадаємо, що картку меню з реального «Титаніка» продали за величезну суму.

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«Люди продовжують називати це дверима, але насправді це навіть не були двері, — уточнила Вінслет. — Це був шматок перил, як сходи або щось таке, що відкололося».

Це відкриття може змінити те, як фанати дивилися на сцену роками.

Коли її запитали про те, чи є «місце на дверях» для героя Леонардо Ді Капріо, Джека, Вінслет розсміялася, сказавши, що вона передбачила це питання.

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«Хто знає, міг він вижити чи ні. Чесно кажучи, у мене немає жодних ідей, які б хтось ще не намагався з’ясувати».

Під час виступу в подкасті Happy Sad Confused у 2022 році вона нарешті висловила свою думку щодо давніх дебатів навколо відомої кінцівки «Титаніка». Фанати десятиліттями сперечалися про те, чи могла її героїня Роуз поділитися плаваючими уламками з Джеком, якого грає Леонардо Ді Капріо, щоб врятувати його від крижаної води. Кейт, однак, дала власну остаточну відповідь.

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«Так, він міг би поміститися, але не втримався б на плаву. Тож — ні», — пояснила вона.

У ході дебатів шанувальники дійшли до того, що аналізували інтер’єри вигаданого корабля та порівнювали їх із уламками, при цьому багато хто наполягав, що це були не двері.

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Режисер Джеймс Кемерон, якому набридли ці суперечки, розповів Toronto Sun, що колись він замовив наукове дослідження, щоб перевірити теорії. Використовуючи дублерів з такою ж масою тіла, як Уінслет і Ді Капріо, і оснастивши їх датчиками в крижаній воді, Кемерон знайшов остаточну відповідь. «Вони обидва не могли вижити. Тільки один міг вижити», — заявив він.

Раніше повідомлялося, що пародія на фільм «Титанік» з кішкою замість Кейт Вінслет підкорила мережу.

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