Картку меню з «Титаніка» продали за величезну суму

Трагедія «Титаніку», який затонув понад сто років тому, продовжує хвилювати людей. «ФАКТИ» писали про загибель п’ятьох пасажирів батискафа під час занурення до «Титаніка». А нещодавно картка меню з «Титаніка» була продана на аукціоні. Устриці, яловичина, баранина і качка — серед інших делікатесів — були в меню для пасажирів першого класу корабля «Титанік» 11 квітня 1912 року, менш ніж за чотири дні до його загибелі.

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Картка меню була продана на аукціоні у Великій Британії за. На картці меню розміром 15,9 см на 10,8 см перераховані страви, запропоновані пасажирам першого класу ввечері. Вони смакували устрицями, філе яловичини та пюре з пастернаку, а також десертами, зокрема абрикосовим пирогом та пудингом.

На меню зображено логотип «Вайт Стар Лайн», судноплавної компанії, якій належав «Титанік» — червоний прапор з білою зіркою. Спочатку на ньому також були золотисті написи OSNC (Ocean Steamship Navigation Company) і RMS Titanic, але вони потьмяніли через те, що намокли у воді, повідомляє BBC.

За словами Ендрю Олдріджа з аукціонного дому Henry Aldridge & Son в Девізесі, Вілтшир, це, швидше за все, єдина вціліла копія цього меню.

Невідомо, як воно збереглося, але відомо, що його знайшли у фотоальбомі 1960-х років дочка і зять покійного канадського історика Лена Стівенсона. На аукціоні також було продано кілька інших пам'ятних речей з «Титаніка», в тому числі швейцарський кишеньковий годинник, що належав одному з пасажирів другого класу, за 97 000 фунтів стерлінгів і палубну ковдру з шотландським візерунком для пасажирів першого класу, яка, ймовірно, була використана під час порятунку, за 96 000 фунтів.

«Титанік», на той час найбільший пасажирський корабель у світі, що здійснював свій перший рейс, зіткнувся з айсбергом в Атлантичному океані незадовго до півночі 14 квітня 1912 року, в результаті чого затонув через 2 години 40 хвилин. В результаті катастрофи загинуло понад 1 500 з більш ніж 2 200 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту.

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Раніше «ФАКТИ» писали про Вайолетт Джессоп, ірландську стюардесу і медсестру, яка увійшла в історію як жінка, яка вижила під час аварії всіх трьох трансатлантичних лайнерів класу «Олімпік», у тому числі пережила й загибель «Титаніка».

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