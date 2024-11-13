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Пластикове підвіконня буде біліше за біле: рецепт «чудодійного» засобу для чищення

18:44 13 листопада 2024
Пластикове підвіконня

Дуже часто пластикові підвіконня жовтіють та стають брудними. Проте це не є проблемою, адже відбілити пластик можна, приготувавши простий засіб для чистки. Цей засіб є ефективним та не містить хімії, пише gospoda.com.ua.

Так, спочатку треба змішати 1 ст. л. зубного порошку з 2 ст. л. харчової соди, поступово додати у суміш перекис водню до отримання пастоподібної консистенції. Потім все це треба добре перемішати. Після цього засіб для чистки готовий.

Для очистки підвіконня його треба попередньо вимити мильним розчином. Потім треба за допомогою губки нанести пасту на підвіконня, а плями добре потерти. Більшість плям відразу ж зникне.

У випадку, якщо є сильне забруднення, то після нанесення пасти слід почекати п’ять хвилин і потім стерти його. Далі треба з очищеного підвіконня змити залишки засобу і висушити його.

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Втім, це не єдиний ефективний засіб для миття підвіконня. Раніше експертка з чистоти Марина Жукова поділилася ще одним лайфаком, який допоможе зробити чистим підвіконня. За її словами, цей ідеальний засіб справляється з будь-якими забрудненнями.

Фото: tsn.ua

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