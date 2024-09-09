Змішайте три копійчаних інгредієнти: як приготувати простий засіб для миття підлоги та кухонних поверхонь

Експертка з чистоти Марина Жукова, яка недавно розповіла, як відбілити підвіконня, має безліч простих рецептів з наведення чистоти у квартирі та будинку.

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Жукова зізналася, що не любить витрачати купу грошей на будь-які мийні засоби. Вона надає перевагу засобам, виготовленим у домашніх умовах з доступних інгредієнтів. Один такий спрей експертка виготовила для миття підлоги, кухонних поверхонь та посуду.

«Цей спрей просто чарівний! Він розщеплює жир і бруд миттєво, і посуд сяє чистотою. А найголовніше — він у рази дешевший, ніж магазинний засіб», — зазначає Марина.

Для приготування спрею знадобиться будь-який засіб для миття посуду, вода, оцет 9%, ефірна олія лимона.

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Оцет допомагає боротися із жорсткою водою та знищує мікроби.

Ефірна олія лимона — це також антибактеріальний компонент, який відмінно справляється із забрудненнями. Вона надає спрею свіжого цитрусового аромату і допомагає видалити жир.

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Для приготування чудо-спрею потрібно в пляшку з розпилювачем додати 1 столову ложку засобу для миття посуду, оцет (близько ¼ склянки) або спирт (близько ¼ склянки).

Для приємного аромату додати кілька крапель ефірної олії лимона.

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Долити пляшку водою. Добре все перемішати.

Спрей потрібно просто розпорошити на брудний посуд, перш ніж ставити його у раковину. Потім під час миття жир та бруд легко відійдуть.

Цей спрей можна використовувати для миття поверхонь на кухні. Вони будуть завжди чистими без крапель жиру.

«Якщо додати кілька крапель спрею у воду для миття підлоги, то вона засяє чистотою», — додала господиня.

Нагадаємо, ще одна експертка з чистоти Олена Матвєєва порадила швидкий спосіб позбавитися засмічення та запаху у раковині. Вона також розповіла, як вдома можна швидко наточити ножі.

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