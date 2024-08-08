Підвіконня буде білим, як свіжий сніг: як цього добитися, розповіла Марина Жукова
Експертка з чистоти Марина Жукова, яка нещодавно порадила диво-засіб для ванної кімнати, поділилася ще одним лайфаком. Стосується він підвіконня.
Часто на підвіконні з'являються жовті плями, що залишилися після горщиків з квітами або від розсади, яку господині вирощують навесні.
Марина вважає, що знайшла ідеальний засіб, який справляється з будь-якими забрудненнями.
«Сьогодні хочу поділитися з вами своєю секретною зброєю у боротьбі з брудом — засобом, який поверне вашим підвіконням колишню білизну», — пише Марина Жукова.
За її словами, засіб «Саніта Антиіржа» чудово справляється з вапняним нальотом, вибілює пластик (навіть у холодильнику!).
Цей гель не містить абразивних частинок. Потрібно нанести засіб на поверхню, залишити хвилин на 20−30, а потім ретельно протерти. Можна використовувати скребок.
Шви Жукова рекомендує чистити вузькими щітками.
«Результат не змусить себе чекати! Ваше підвіконня буде білим, як свіжий сніг! Навіть найстійкіші плями та жовтизна зникнуть!» — впевнена господиня.
Після чищення підвіконня потрібно протерти чистою водою. Після цього воно знову блищить!
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