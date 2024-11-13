Бобровий місяць: що не можна робити в день останнього супермісяця року

15 листопада у світі можна буде спостерігати четвертий і останній Супермісяць 2024 року (попередній супермісяць був у жовтні). Повний місяць у листопаді традиційно називають «Бобровим місяцем», оскільки в цей час бобри зазвичай будують свої зимові дамби, пише пише Live Science.

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У Північній Америці цей місяць також називають «Місяць морозу» та «Сніговий місяць» через наближення холодів та зими.

Супермісяць досягне піка яскравості о 23:28 за київським часом. Найкращий час для його споглядання — під час сходу Місяця в ранніх сутінках.

Під час «Бобрового місяця» не можна займатися монотонною нудною роботою, яка потребує багатьох зусиль та концентрації. Не варто виявляти надто багато дисципліни, організації та уваги. Крім того, не дуже доречними будуть обговорення серйозних, важливих та конфліктних тем, які можуть спричинити роздратування, невдоволення та агресію.

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В той же час, під час «Бобрового місяця» можна різноманітно брати участь в освіті: як навчатись самому, так і навчати, давати лекції, проводити презентації, брати участь у курсах, іспитах, конкурсах. Також в цей час рекомендуються нові знайомства, флірт, закоханість.

Як писали «ФАКТИ», «Бобровий місяць» є останнім із чотирьох супермісяців 2024 року. Перед ним були «Блакитний місяць» у серпні, «Урожайний місяць» у вересні та «Мисливський місяць» у жовтні.

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