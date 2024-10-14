Наближається найпотужніший супермісяць року: що не можна робити в цей час

У четвер, 17 жовтня, Місяць стане повним у знаку Овна. Цю повню ще називають Мисливським місяцем. Астрологи стверджують, що це буде достатньо складний час. Адже повня супроводжуватиметься напруженими аспектами до Місяця та Сонця з боку Марса та Плутона. В цей період не виключаються різноманітні стихійні лиха та загострення бойових дій. Напруга відчуватиметься не лише на глобальному, але й особистому рівнях — люди можуть відчувати підвищену знервованість, імпульсивність та схильність до необдуманих вчинків.

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Ця повня буде супермісяцем — отже Місяць буде здаватися більшим та яскравішим через його наближення до Землі, пише obozrevatel.com. Такі наближення трапляються через те, що орбіта обертання Місяця навколо Землі має форму овала. Так що відстань між двома небесними тілами може коливатися приблизно від 363 000 до 404 000 кілометрів. Коли під час повні Місяць знаходиться на найближчій відстані, він стає супермісяцем. Таке явище можна спостерігати лише три-чотири рази на рік. Очікується, що нинішній супермісяць буде найбільшим і найяскравішим у 2024 році.

Найкраще за повнею буде спостерігати, коли Місяць з’являється на східному горизонті одразу після заходу Сонця на заході. Спостерігати за цим явищем можна буде кілька днів — з 16 до 18 жовтня. Місяць буде в стадії повні о 14:26 17 жовтня.

Астрологи попереджають, що під час повного місяця у людей можуть спостерігатися особисті зриви та істерики, якщо вони відчуватимуть, що не отримують свого, пише «УНІАН». Найбільше діставатиметься вогненним знакам — Овнам, Левам та Стрільцям, яким доведеться докласти чимало зусиль, аби тримати себе в руках. Втратити звичний баланс також можуть також і водні знаки — Раки, Скорпіони та Риби, яким радять сфокусуватися на рутині.

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Під час цієї фази всім знакам зодіаку радять «уникати драми», але після «розібратися з усіма проблемами, що виникають — вони можуть вказати на сторони вашої особистості або життя, які вимагають роботи над ними».

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Для символів землі і повітря майбутня повня має пройти більш-менш рівно.

Що не можна робити 17 жовня:

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Ухвалювати важливі рішення;

Як конфліктувати, так і ігнорувати свої емоції — намагайтеся висловити їх конструктивно;

Перевтомлюватися, брати додаткову роботу;

Брати кредити, укладати великі фінансові угоди;

Вирушати у далекі поїздки;

Лягати на хірургічні операції чи погоджуватися на косметологічні втручання.

Що можна робити 17 жовтня:

Переосмислювати пріоритети, слухати себе;

Починати нові проекти та закінчувати розпочаті раніше;

Миритися;

Приділяти час творчісті саморозвитку;

Займатися благодійністю та волонтерством.

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Фото Pixabay

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