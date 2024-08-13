Блакитний Місяць-2024: коли настане перший супермісяць року, що можна і що небажано робити в цей час

На початку серпня на небо зійшов останній літній молодик. А вже 19 серпня небо прикрасить повний місяць. Серпневий повний Місяць зійде над східним обрієм після заходу Сонця і сяде на заході незадовго до світанку.

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Будь-якої ночі з 18 по 20 серпня не пропустіть можливість помилуватися повністю освітленим місячним диском. Він здаватиметься більшим і яскравішим за звичайний, тому що цей повний місяць буде супермісяцем.

Зазначимо, що супермісяць — це повний місяць, який відбувається, коли Місяць знаходиться найближче до Землі.

Повний Місяць у серпні 2024 року буде розташований у сузір'ї Водолія.

Повний місяць 19 серпня буде сезонним Блакитним Місяцем. Блакитний Місяць — це або третій з чотирьох повних місяців в астрономічному сезоні (сезонний Блакитний Місяць), або другий повний місяць у календарному місяці (календарний Блакитний Місяць). Сезонні Блакитні Місяці відбуваються відносно рідко, лише раз на 2,5−3 роки, тоді як календарні Блакитні Місяці настають частіше. Однак їх дати можуть відрізнятися в різних частинах світу, оскільки точні дати повних місяців залежать від часових поясів.

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Повня у багатьох, хто захоплюються астрологією, викликає побоювання. Вважається, що повний Місяць негативно впливає на поведінку живих організмів, енергія повні настільки сильна, що впливає і на простір навколо нас. Саме в цей період зростає кількість нещасних випадків.

Повний Місяць — час для загадування бажань і планування свого майбутнього. Навіть найшаленіші цілі, про які ви розкажете Всесвіту у повню, можуть здійснитися. Як і в молодик, починати будь-що в період повного Місяця не рекомендується. У повню проводять ритуали, особливо якщо вони стосуються фінансової сфери, кар’єрного зростання та особистих відносин, пише bhub.com.ua.

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Для зміцнення духовних зв’язків, позбавлення від депресії й апатії варто зайнятися медитацією та саморефлексією, йогою. Слідкуйте за своїм харчуванням, виключіть із раціону шкідливі продукти та алкоголь, пийте більше рідини. Більше часу, ніж зазвичай, виділіть на відпочинок, прогулянки на свіжому повітрі. Не перенавантажуйтеся фізично, можна зробити легку зарядку, а ось тренування в залі краще відмінити. Повний Місяць позитивно впливає на творчий потенціал людини, спробуйте малювати, співати, складати вірші або зайнятися якимось мистецтвом.

Відмовтеся від подорожей, поїздок та відряджень у повний Місяць, щоб не випробовувати долю. Повня має негативну енергетику, тому не варто займатися садово-городніми роботами. Відмовтеся від хірургічних втручань через ризик ускладнень під час маніпуляцій. Уникайте конфліктів і суперечок, стресів, з’ясування відносин із близькими людьми. На дату повного Місяця — 19 серпня 2024 року — не плануйте весілля або розлучення, день також небажаний для зачаття.

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Нічого не віддавайте з дому напередодні повні і після неї, інакше можете «віддати» фінансовий добробут і удачу. Не позичайте гроші та не беріть у борг самі. У період повного Місяця не роблять фінансових вкладень і великих покупок.

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