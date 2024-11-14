Названо найбільш сексуальних чоловіків світу серед лисих і «патлатих»: один з них — майбутній король

В кінці року ЗМІ традиційно підбивають підсумки, визначаючи героїв різних рейтингів.

Так, журнал People назвав 45-річного Джона Красінскі найсексуальнішим чоловіком 2024 року в етері «Вечірнього шоу зі Стівеном Колбертом».

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За словами Красінскі, новину про перемогу в номінації він сприйняв як розіграш.

«Підняли мені планку самооцінки», — віджартувався він.

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Красінскі найбільш відомий за роллю Джима Халперта в культовому телесеріалі «Офіс», який виходив у 2005—2013 роках. А також як режисер, який випустив фільм жахів «Тихе місце» та його продовження.

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Актор одружений з Емілі Блант з 2010 року.

Красінскі з дружиною

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У пари дві дочки: 10-річна Хейзел та семирічна Вайолет. Дізнавшись, що Джима включили до номінації «красунчиків», вони пообіцяли, що в разі перемоги оклеять одну з кімнат постерами з його зображенням. Чи виконали мама та дівчата обіцянку — наразі не відомо.

Крім того, на честь перемоги Джон Красінскі відзначив свій новий статус найсексуальнішого чоловіка-2024 із найсексуальнішим чоловіком 2002-го Беном Аффлеком та найсексуальнішим чоловіком 2007-го Меттом Деймоном.

Ще один рейтинг найсексуальніших чоловіків проводило видання Reboot. Але в свій рейтинг включило лише лисих чоловіків.

Дослідження було проведене маркетинговим агентством, а рейтинг склали на основі пошукових запитів у мережі, щоб зрозуміти, скільки людей шукають знімки лисих зірок.

В агентстві пояснили, що лисі чоловіки підкорюють мільйони сердець по всьому світу. У тому числі мається на увазі актор Стенлі Туччі, футболіст Зінедін Зідан та актор Джон Траволта.

Переможцем рейтингу став принц Вільям. У виданні зазначили, що принц Вільям був «справжнім серцеїдом» за часів молодості, але, схоже, зміг зберегти свою привабливість до сьогодні.

Рейтинг складали за пошуками в інтернеті. При цьому виявилося, що люди шукали «принц Вільям без сорочки» більше 16 тисяч разів. Це підтверджують результати проведеного дослідження.

У топ-20 лисих чоловіків також опинилися актор Двейн Джонсон, ексбаскетболіст Шакіл О'Ніл,

серфер Келлі Слейтер, актори Террі Крюс та Денні Де Віто.

Нагадаємо, минулого року найпопулярнішим актором світу визнаний зірка серіалів «Мандалорець» та «Одні з нас» Педро Паскаль.

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