Вчиняли підпали й шпигували для ворога: правоохоронці затримали ще двох зрадників

СБУ та Нацполіція затримали поплічників спецслужб рф, які вчиняли підпали і шпигували для ворога у Запорізькій та Волинській областях.

ВІДЕО ДНЯ

Як розповіли у спецслужбі, у Запоріжжі було затримано 31-річного наркозалежного, який раніше провів у тюрмі 6 років за крадіжки, а після виходу на волю його дистанційно завербували окупанти. За їхніми вказівками фігурант підпалив службовий автомобіль ЗСУ, який проходив техобслуговування після бойових завдань на фронті.

Крім того, ексув'язнений відслідковував наявність особового складу на місцях дислокації Сил оборони.

Фрагмент листування з куратором

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Так з його допомогою рашисти готувалися до нових повітряних ударів по місту.

Затримання відбулося на спробі підпалу чергового авто. Одночасно СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони на території прифронтового міста.

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А на Волині затримали 18-річного молодика, який за завданням ворога спалив релейну шафу на лінії залізничного сполучення поблизу обласного центру.

Затримання волинянина

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Наразі обом затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники вже перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо також про затримання наприкінці жовтня зрадників, які готували диверсії на об’єктах «Укрзалізниці», але вже в Одеській та Харківській областях.

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