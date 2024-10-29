Намагалися пустити під укіс потяги «Укрзалізниці»: СБУ затримала поплічників фсб

Служба безпеки та Національна поліція затримали чергових зрадників, які готували диверсії на об’єктах «Укрзалізниці» в Одеській та Харківській областях.

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За інформацією спецслужби, поплічники фсб рф палили релейні шафи і намагалися пустити під укіс рухомий склад на стратегічно важливому напрямку залізничного сполучення.

Російські посіпаки пішли на злочини, бо шукали швидкий заробіток на Телеграм-каналах.

Так, на Одещині російські агенти спалили три релейні шафи «Укрзалізниці» й готували сходження потяга.

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Для вчинення диверсії фігуранти планували встановити на колії гальмівний стопор, який вони придбали через інтернет.

Двох поплічників ворога СБУ затримала «на гарячому», коли вони готувалися заблокувати залізничні рейки.

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Дії фігурантів з Одеси додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена організованою злочинною групою в умовах воєнного стану).

На Харківщині затримано 17-річного жителя Лозівського району, який знищив релейну шафу залізничного сполучення і готувався до нового підпалу.

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Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше СБУ та Нацполіція викрили 19 зрадників, які через Telegram-канали намагалися зірвати мобілізацію в Україні та публікували локації ЗСУ.

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