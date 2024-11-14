У мене почалися припадки: популярна співачка наважилася на зізнання

Популярна співачка Kola, яка розповіла про поїздку до Парижу, зізналася, що пережила, готуючись до першого великого сольного концерту у Києві. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала відео, у якому розповіла, що робила задля того, щоб не нервувати та не захворіти перед самим виступом.

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«За два тижні до концерту у мене почалися припадки, — зізналася співачка. — Це відбувається все моє життя — перед кожним серйозним виступом я хворію. Все це психосоматика, тому я працювала зі своєю головою і думками».

Артистка розповіла, що за десять днів до концерту на ніч з’їдала зубчик часнику, щоб підтримати імунітет.

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«Кожний вечір я проводила розмови сама з собою, — згадала Kola. — Я стояла під гарячим душем, розмовляла з дзеркалом. Перед сном робила медитацію та уявляла, що зі мною у цей день мої мама і тато. Вони вдвох підтримують мене і кажуть: «Просто співай, ми тут…»

Я, як творча людина, маю багато сумнівів. У мене багато страхів, які не дозволяють йти до своєї мети, попри те, що для когось я виглядаю дуже впевненою. Мені допомагала дисципліна, порядок в усьому. Я не робила собі вихідних. Але це все було варто того".

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Підписники оцінили відвертість артистки та звернули увагу на її акторський талант.

«Боже, яка ти класна людина, музикант, — написали у відповідь. — Та супер акторська гра, треба зніматися в серіалах».

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«Настя, це дуже важливі слова! — зауважили у коментарях. — Дякую, що ділишся ними з аудиторією! Це дає зрозуміти, що артисти відчувають теж саме, що всі інші люди, і це абсолютно нормально».

Раніше мережа відреагувала на світлини відомої співачки.

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