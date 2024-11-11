Дуже агресивні та злі: популярна співачка розповіла про поїздку до Парижу

Популярна співачка Kola (Анастасія Прудіус), яка присвятила пісню батьку, поділилася враженнями від мандрівки до Парижу. Настя поїхала туди на концерт улюбленого співака, бо відчувала, що потребує саме цього. Про свої враження від Парижу Настя написала на сторінці у соціальній мережі. Виявилось, артистка ще з дитинства вивчала французьку мову та пісні. А от про Париж не мріяла ніколи.

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«Насправді, я ніколи не мріяла поїхати саме до Парижу, — зізналася співачка. — Але так, щоб прям в Париж їхати, тому що я дуже хочу саме в це місто — такого не було. Воно точно надихає, змушує задуматися, подивитися на цей світ по-іншому, бо там можна зустріти напевно що всі національності нашої планети! Не можу сказати, що деяких з них мені було приємно бачити, а інколи я дуже себе стримувала, щоб не впасти в емоційно-бурхливу реакцію при зустрічі, думаю, ви розумієте, про кого я і про що! Але є ще одне — в мене було враження, що я приїхала в місто якоїсь арабської країни, а не в Європу, і це насправді теж дуже лякає, бо ці люди дуже агресивні та злі».

Настя поділилася світлинами із найбільш знакових місць Парижу та враженнями від місцевої їжі.

«Натовп, — написала співачка. — Різні запахи. Купа шикарних брендів та магазинів. Багато шуму. Шалено красивий, величний Лувр. Ейфелева вежа, на яку можна було не підійматися насправді. Несмачна їжа, а смачна тільки в тих закладах, похід в які я підготувала заздалегідь. Красиві парки…»

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За словами співачки, Париж — перше місце за часів великої війни, куди вона поїхала, щоб просто відпочити.

«Я запамʼятаю Париж, як перше місто, в яке я поїхала вперше за три роки просто для того, щоб відпочити, — зізналася співачка і розповіла, що обожнює французьку музику. — Коли мені було 7 років, мама мені подарувала диск з французькою музикою, де були: Dalida, Patricia Kaas, Vanessa Paradis, Joe Dassen та інші, я на слух вивчила всі ці пісні та співала. Коли приходили до нас гості, я вдягалась в різні образи (переважно з маминої шафи) та давала концерт на кухні з цими піснями».

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Підписники артистки відреагували на її світлини та допис, зауваживши, що вона дуже гарно пише.

«Як же ви гарно пишете українською мовою, зачитуєшся, і пригадуєш свої перші враження від Парижу, — написали у коментарях. — Обов'язково відпочивайте, щоб набиратися сил і черпати натхнення для нових пісень!»

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