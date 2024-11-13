41.16 / 41.72 43.86 / 44.55
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Це шедеври: в мережі відреагували на світлини відомої співачки

15:52 13 листопада 2024
Олександра Зарицька

Популярна співачка, солістка гурту Kazka Олександра Зарицька, яка скасувала своє весілля, показала світлини у новому образі. Фотографії, зроблені майстринею Наталією Дудич, викликали захоплення у шанувальників артистки. На сторінці гурту у соціальній мережі вони поділилися враженнями від побаченого. На фото Олександра Зарицька з прикрасами у вигляді сонця позує у чорному купальнику та червоному платті-сітці.

«Коли артист довіряє своїй команді! — написала Наталя Дудич. — Kazka красива, відкрита, справжня. Над образами працювала ціла команда обдарованих і теплих душею людей, праця кожного — невід’ємна частинка світлин, а найкраще — це емоції і спілкування, що були впродовж цього часу, такий бекстейдж приємних людей та спогадів».

Над образом співачки працювала ціла команда

Підписники були у захваті від світлин та відвертості Олександри.

РЕКЛАМА

«Ви дуже красива», — написали у коментарях.

«Як мало ми тебе ще знаємо! — поділилися враженнями. — Твори, Красуне! Вдячність тобі і всій команді за ці шедеври!»

«Я в шоці», — написали про свій стан шанувальники.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Україну не може повернутися наречений відомої акторки.

Читайте також: Олександра Зарицька назвала хейтерів «бездумним стадом»: KAZKA виступила на фестивалі Sziget

673

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

співак Володимир Дантес

Я скучив. Дуже: Дантес вразив мережу зізнанням

Космос

Левам треба бути стриманішими, а Терезам — триматися подалі від начальства: гороскоп на середу, 13 листопада

Вергуни

Чарівно смачні вергуни: дуже бюджетні ласощі

Alina FooDee

Вас носитимуть на руках за цю смакоту: красуня-блогерка Alina FooDee порекомендувала рецепт незвичного десерту (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту