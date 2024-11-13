Це шедеври: в мережі відреагували на світлини відомої співачки

Популярна співачка, солістка гурту Kazka Олександра Зарицька, яка скасувала своє весілля, показала світлини у новому образі. Фотографії, зроблені майстринею Наталією Дудич, викликали захоплення у шанувальників артистки. На сторінці гурту у соціальній мережі вони поділилися враженнями від побаченого. На фото Олександра Зарицька з прикрасами у вигляді сонця позує у чорному купальнику та червоному платті-сітці.

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«Коли артист довіряє своїй команді! — написала Наталя Дудич. — Kazka красива, відкрита, справжня. Над образами працювала ціла команда обдарованих і теплих душею людей, праця кожного — невід’ємна частинка світлин, а найкраще — це емоції і спілкування, що були впродовж цього часу, такий бекстейдж приємних людей та спогадів».

Над образом співачки працювала ціла команда

Підписники були у захваті від світлин та відвертості Олександри.

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«Ви дуже красива», — написали у коментарях.

«Як мало ми тебе ще знаємо! — поділилися враженнями. — Твори, Красуне! Вдячність тобі і всій команді за ці шедеври!»

«Я в шоці», — написали про свій стан шанувальники.

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