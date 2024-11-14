В Україні почали частіше штрафувати водіїв за «неправильний» колір авто: як уникнути «дивного» покарання

Крім низки штрафів, які почали накладати на українськи водіїв з 1-го листопада, деякі автомобілісти скаржаться на те, що їх почали штрафувати за «неправильний» колір авто.



Про це пише «Твоя машина».

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Виявляється, що коли поліція під час перевірки документів у водія виявить, що у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу вказано один колір автомобіля, а фактично він інший, то випише штраф на 850 гривень за ч.6 ст. 121 КУпАП.

Таке, як правило, відбувається, коли власник перефарбовує машину, але внести відповідні зміни до техпаспорта забуває або взагалі не знає, що це необхідно.

Уникнути штрафу допоможе своєчасне звернення до найближчого сервісного центру МВС. Власник повинен узяти з собою паспорт, ІПН і документи на авто. При цьому важливо розуміти, що далеко не завжди при перефарбовуванні авто слід переоформляти документи.

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У техпаспорт може бути вписаний лише 1 з 11 кольорів — чорний, синій, зелений, бежевий, червоний, фіолетовий, помаранчевий, жовтий, білий, коричневий або сірий. Якщо машина просто змінила відтінок одного з них, то в перереєстрації немає потреби.

Також нагадаємо, що незалежно від кольору автівки в Україні діють вікові обмеження для водіїв.

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