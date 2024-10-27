Нові обмеження для водіїв почнуть діяти з 1 листопада: за що можна буде отримати штраф

В той час як суди скасовують штрафи для водіїв через грубі помилки поліції, копи не збираються «здаватися» і творчо підходять до накладення нових штрафів, постійно змінюючи правила дорожнього руху.

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Починаючи з 1 листопада, на дорогах усіх українських міст встановлюється обмеження швидкості руху до 50 км/год. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький під час етеру телемарафону «Єдині новини».

Зазначимо, що раніше на окремих ділянках у містах, таких як Київ та Дніпро, було дозволено рух зі швидкістю до 80 км/год, якщо це дозволяли дорожні умови та безпека. Тепер ці ділянки повертаються до стандартного обмеження.

Певно, правоохоронці розраховують, що багато водіїв можуть за звичкою розганятися до колишніх значень, за що ризикують отримати штраф 340 гривень (за перевищення від 20 до 50 км/год) або 1 700 гривень (перевищення більш ніж на 50 км/год).

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Втім, офіційно нововведення пояснюється як необхідність змін у зв'язку з переходом на зимовий період, який традиційно характеризується підвищеною небезпекою на дорогах через погодні умови.

«Хоча Правила дорожнього руху залишаються незмінними, їх адаптація до зимових умов є необхідною мірою для підвищення безпеки всіх учасників дорожнього руху. Водіям варто бути особливо уважними та дотримуватися нових обмежень, оскільки контроль за швидкістю буде посилено», — зазначають поліцейські.

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Для моніторингу дотримання швидкісного режиму використовуватимуться понад 300 камер автоматичної фіксації, а також близько 200 портативних приладів TruCAM, які використовують патрульні поліцейські.

У зв’язку з цим розглядаються законодавчі ініціативи щодо посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху. Зокрема, пропонується запровадити штрафні бали для водіїв, які регулярно перевищують швидкість, що може призвести до більш суворих покарань для постійних порушників.

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Патрульна поліція також радить водіям підготувати свої транспортні засоби до зимових умов: перевірити технічний стан автомобілів, замінити шини на зимові та бути особливо обережними на дорозі. Пішоходам рекомендується носити світловідбивні елементи на одязі, щоб бути більш помітними у темний час доби.

Раніше ми повідомляли, в яких випадках водіям дозволяється заїжджати на тротуар та паркуватися на тротуарах.

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