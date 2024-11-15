В Україні змінили правила виплат сім'ям військових: що важливо знати

В Україні, де Верховна Рада в цілому ухвалила проєкть закону, який дозволяє військовим самостійно визначити членів сімʼї, яким будуть здійснювати виплати в разі зникнення безвісти бійця чи потрапляння в полон, Кабмін вніс зміни до постанови, якою регулюється виплата одноразової грошової допомоги рідним бійців, які зникли безвісти та згодом були оголошені померлими.

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Як повідомляють в уряді, родини таких військових зможуть отримати одноразову грошову допомогу протягом трьох років з моменту набрання чинності судового рішення. Раніше трирічний термін подання документів на отримання одноразової грошової допомоги рахувався від дати смерті, зазначеної у свідоцтві. Через це близькі родичі військових, яких суд оголошував померлими після тривалого періоду відсутності, могли втратити право на допомогу через сплив термінів ще до моменту ухвалення самого судового рішення.

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«Наразі відлік часу на оформлення допомоги починається з дня набрання законної сили рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим. Це дозволить забезпечити соціальні гарантії для родин загиблих захисників та захисниць», — зазначили в Кабміні та додали, що також уряд запровадив позачергову виплату одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю І групи. Адже люди з цієї категорії потребують вартісного лікування. Нерідко, через тривалий термін очікування в загальній черзі, вони не встигали отримати допомогу за життя.

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Нагадаємо, що цієї осені уряд затвердив новий Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Рішення розповсюджується на тих, хто отримав поранення після набрання чинності згаданого документа — з 24.09.2024 року.

Фото Pixabay

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