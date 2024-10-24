Пораненим мешканцям Києва додатково виплачуватимуть по 45 тисяч гривень

В Києві, де місцева влада кілька разів на рік оголошує про одноразові виплати певним категоріям містян, наприклад до Дня незалежності, вирішили фінансово підтримати поранених — затверджено Порядок надання одноразової матеріальної допомоги у 45 тисяч гривень військовим.

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В Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА зазначають, що допомогу можуть отримати кияни, які перебувають у медичних закладах внаслідок поранення. Правда, це рішення розповсюджується лише на тих, хто отримає поранення після набрання чинності згаданого документа — з 24.09.2024 року.

Для отримання допомоги необхідно звернутися із заявою (складається в довільній формі) до Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, додавши пакет документів через КБУ «Київ Мілітарі Хаб».

В пакет входять:

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копія паспорта громадянина України;

копія ІПН;

копія посвідчення встановленого зразка (в разі наявності);

копія довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), передбачена додатком 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ;

копія медичних довідок за формами № 027/о та/або № 028/о;

копія взяття на облік як ВПО (за наявності);

копія документа, що підтверджує повноваження представника;

відомості про номер банківського рахунка (за стандартом IBAN).

Рішення про виплату приймається протягом місяця з дати подання повного пакета документів. Перерахування коштів здійснюється протягом першої декади наступного за прийняттям рішення місяця.

Нагадаємо, що цього року до Дня Києва вразливим верствам населення столиці виплачували одноразову матеріальну допомогу — від 500 до 1500 гривень.

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Фото Pixabay

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