Шахраї вигадали новий спосіб виманювання грошей у родичів полонених і зниклих безвісти

Шахраї застосовують різноманітні схеми, аби заволодіти чужими грошима. Часто жертвами аферистів стають військові та їхні рідні. У тому числі й родичи тих, хто зник безвісти або потрапив у полон.

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В Координаційному центрі з питань поводження з військовополоненими попередили про нові схеми аферистів. Так, зловмисники у приватних повідомленнях пропонують пропонують фальшиві витяги нібито «з баз даних» офіційних органів.

«Родинам пропонують зв’язуватися з шахраями нібито для внесення прізвища полоненого у список для подальшого обміну. У випадку „позитивного відгуку“ пропонується „офіційний рахунок“, на який родина має сплатити чималі кошти за начебто допомогу в обміні. Як свідчення „офіційності“, шахраї наводять лінки на сайти реальних організацій, до яких, проте, не мають жодного стосунку», — йдеться у повідомленні.

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Рідних, чиї родичи зникли безвісти чи знаходяться в полоні попереджають, що чергова шахрайська схема розрахована на непростий емоційний стан людей.

Аби не стати жертвами аферистів, варто пам'ятати, що питанням звільнення військовополонених в Україні займається лише Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Еексклюзивний матеріал прао аферистів, які виманили гроші та прикраси у сестри 83-річного професора, заявивши, що її брата «затримали співробітники ТЦК», читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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