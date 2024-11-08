Вимагали на вулицях гроші в чоловіків: в Одесі затримали фейкових «співробітників ТЦК»

В Україні триває мобілізація. ТЦК розсилають повістки чоловікам, навіть визначено черговість. А в Одесі група осіб, видаючи себе за представників ТЦК та поліції, запровадили свої «мобілізаційні заходи».

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Шахраї, використовуючи військовий та поліцейський формений одяг, зупиняли на вулицях чоловіків призовного віку, погрожували затриманим примусовою доставкою до ТЦК. Але за гроші пропонували цього не робити. Якщо ж «затримані» відмовлялися — фігуранти застосовували фізичне та психологічне насилля.

Схему налагодили троє одеситів та уродженець Донеччини, повідомили в обласному главку поліції.

Варто зазначити, що одним з учасників групи був колишній працівник міліції, який після служби був обвинувачений у кількох кримінальних провадженнях. Ще двоє з них не раз мали проблем із законом за вчинення низки злочинів.

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Правоохоронці задокументували випадок, коли спільники чатували свою жертву неподалік дому.

Вони звинуватили чоловіка в ухиленні від мобілізації та повідомили, що мають негайно доставити його до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зловмисники притиснули потерпілого до паркану, а потім почали бити по ногах, тулубу та голові.

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Після фігуранти повідомили, що чоловік має негайно заплатити, якщо бажає уникнути мобілізації. Хвилюючись за своє життя та здоров’я, чоловік віддав їм більше 3 000 доларів.

Липових ТЦКшників затримали «на гарячому». У них провели обшуки, під час яких вилучили елементи форменого одягу, гроші, банківські картки, мобільні телефони.

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Крім того, правоохоронці вилучили і направили на експертне дослідження зброю, порошкоподібну речовину та інші засоби для вживання наркотичних речовин.

Затриманим оголосили про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у співробітників ТЦК розширились повноваження, тепер вони можуть приходити додому до військовозобов'язаних навіть у ночі.

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