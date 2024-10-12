Сестру 83-річного професора злочинці приголомшили новиною, що її брата «затримали співробітники ТЦК»: поліція викрила нову шахрайську схему

професор, доктор економічних наук 83-річний Сергій Вікторович (прізвище він попросив не називати). — — Я приємно вражений тим, як швидко (менше ніж за добу) поліція розкрила злочин шахраїв проти моєї сестри, — розповів «ФАКТАМ»(прізвище він попросив не називати). — Зловмисники зателефонували моїй сестрі Марії, сказали, що мене затримали співробітники ТЦК, наразі я знаходжусь в поліції, бо мене мають залучити до перевезень на фронт (я воджу машину). Найдивніше те, що коли шахрай сказав сестрі телефоном: «Передаю трубку вашому брату», з нею заговорила людина моїм голосом.

«Питання вирішимо, ваш брат повернеться додому»

— Моя сестра Марія — доцент, кандидат технічних наук, більшу частину життя викладала у вищих учбових закладах Києва, у свої 88 років при здоровому глузді — тобто цілком адекватна людина, — продовжує Сергій Вікторович. — Тут слід сказати, що зараз я живу на дачі поблизу Києва. Регулярно вранці і ввечері телефоную сестрі.

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Вчергове подзвонив зранку, потім вдень, а коли набрав її номер ще й увечері вона спитала: «Так ти заїдеш до мене?» Я здивувався: «Як це заїдеш?» — «Ти ж у поліції?» Я був шокований цими її словами, питаю: «Що, власне, сталось?» Сестра розповіла вкрай неприємну історію: їй зателефонував незнайомий чоловік, представився поліцейським. Він розмовляв ввічливо, як інтелігентна людина. Сказав, що біля дому мене зупинили співробітники ТЦК і запропонували поїхати з ними в поліцію. У відділку мені начебто пояснили, що в війську не вистачає водіїв, тому мене хочуть залучити до перевезень на фронт, адже я воджу машину.

— Як на це відреагувала ваша сестра?

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— Вона так розгубилася, що повірила. Стала пояснювати незнайомцю, що її чоловік помер, нікого з близьких людей, окрім мене, в неї немає. Потребує моєї допомоги, адже вона людина поважного віку, хворіє. Співрозмовник поцікавився: «Маєте документи, які підтверджують те, що ви кажете?» Сестра перерахувала йому всі довідки та свідоцтва, навіть назвала їх номери. Незнайомець сказав на це, що довідки можна взяти до уваги, але треба найняти людину, яка возитиме щось там на фронт, поки буде вирішуватися питання зі мною. Сестра відповіла на це: «Гаразд. Що маю зробити?»

— І тут мова пішла про гроші?

— Саме так. Незнайомець поцікавився, чи є у Марії накопичення. Сказав, що треба десь 80 тисяч гривень. «Віддам все, що маю. Тільки вирішіть це питання», — сказала сестра. «Гаразд. Ми зараз дамо трубку вашому брату». Сестра каже, що якась людина моїм голосом (вона стверджує, що відрізнити від мого голосу було неможливо) мовила: «Зі мною все в порядку. Давай будемо вирішувати це питання».

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— Шахраї сказали вашій сестрі принести гроші в якесь місце?

— Ні. Незнайомець, який представлявся поліцейським, попередив мою сестру, що зараз пришле до неї додому свого співробітника за грошима. І додав: «Питання вирішимо, ваш брат повернеться додому». Буквально через декілька хвилин Марії подзвонили по домофону. Прийшли три людини, сестра пустила їх у квартиру. Вони розмістилися на кухні. Марія принесла їм гроші. Їх не задовольнити сума. Тому сестра віддала їм ще й прикраси з коштовних металів.

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— Як ви відреагували, коли дізналися про все це?

— Мобільний зв’язок в мене на дачі не надто добрий, тому я подзвонив в Київ своїй знайомій і попросив її звернутися в поліцію. Повідомив Марії, що з нею зв’яжуться справжні поліцейські. Вони до неї приїхали, провели слідчі дії.

Зразу виїхати з дачі я не міг, але зранку десь о шостій годині вже був у сестри. Незабаром подзвонили з поліції, запросили у відділок, щоб підписати протоколи. Правоохоронці нам розповіли, що вдалося напасти на слід підозрюваних і затримати їх. Через певний час нам показали фото цих людей і знімки речей, які в них знайшли. Це дійсно речі сестри. Гроші у підозрюваних також вилучили. Ще раз скажу — мене вразило, як швидко і професійно було розкрито злочин. Я написав на ім’я керівництва поліції подяку співробітникам, яким це вдалося.

«Зловмисники намагаються заговорити людину, аби вона не мала часу отямитись»

Щоб дізнатися деталі розкриття злочину проти сестри професора, «ФАКТИ» звернулися до начальника сектору протидії шахрайству Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Олексія Кушніра.

— Що дозволило швидко знайти осіб, які виманили гроші у Марії Вікторівни?

— Перед цим вони скоїли аналогічний злочин, причому також стосовно літньої людини, — відповідає Олексій Кушнір. — Схема та ж сама, єдина різниця — в першому випадку вони сказали потерпілій особі, що її онука затримали на блокпості й мають призвати на військову службу.

Тож, коли нам повідомили про шахрайські дії проти сестри професора, ми вже займалися пошуком тих, хто її ошукав. Але зразу впевненості, що в обох випадках діяли ті ж самі зловмисники, не було. Це вже остаточно з’ясували згодом.

— Як ви їх вислідили?

— Нам вдалося встановити ймовірне місце проживання підозрюваних. Але, коли ми прийшли на ту адресу, консьєржка повідомила, що дві особи, які нас цікавлять, з самого ранку покинули квартиру.

Ми мали ймовірний номер телефону одного з них. Це нам дозволило визначити, що підозрювані прямують в Одесу. Ми відпрацювали розклади рейсових автобусів, розіслали орієнтування колегам з інших міст. В результаті в Умані поліцейські затримали для перевірки двох осіб. У них зразу виявили значну суму. Проте, як довести, що саме ці грошові кошти були отримані злочинним шляхом?

— У зловмисників мали бути і ювелірні вироби, які вони виманили у жінки. Ці прикраси вдалося знайти?

— Так, вдалося, але не зразу. Бо, як з’ясувалось при більш ретельній перевірці, підозрювані сховали їх в… балончик з-під дезодоранту.

— Ці двоє їхали порізно чи разом?

— В автобусі їхали разом. А під час скоєння злочину один заходив у квартиру, інший лишався на вулиці, щоб дати сигнал у разі небезпеки викриття.

— Хто ці особи?

— Мешканці Одеської області, які вже притягалися до кримінальної відповідальності, але не за шахрайство, а за майнові злочини. Вони приїхали в Київ на «гастролі» — вчинили в столиці шахрайські дії й поверталися додому. Не маю права казати, скільки конкретно вони виманили у своєї першої жертви, але це відносно не велика сума. Певно, тому вирішили «заробити» ще.

— Зловмисники зімітували голос брата Марії Вікторівни. Як їм це вдалося?

— Технічні засоби або акторство для цього не використовувалися. Щобільше — вони навіть жодного разу не чули голос її брата.

— Як не чули, якщо імітували?

— Імітації не потрібно. Секрет в тому, що зловмисники створюють для своїх жертви стресову ситуацію і псевдородич звертається до жертви з емоційними інтонаціями в голосі. Коли людина починає сильно нервувати, то вона справді, може повірити, що чує телефоном збуджений голос родича.

Тут також слід сказати, що жертвами шахраї часто обирають людей похилого віку. В даному разі вони видурили гроші й цінності у жінки 1936 року народження, а перед цим — у 94-річного чоловіка. За статистикою, здебільшого жертвами шахраїв стають люди у віці 80 плюс.

— Підозрювані пояснили, чому вони вибрали в якості жертву саме Марію Вікторівну?

— Як правило, шахраї обирають жертв випадково. Для них головне, щоб це була особа похилого віку. Починають розмову з нею та оцінюють, чи йде вона на контакт. Якщо ні, то лишають її в спокої. А от коли йде на контакт, то починають задурювати їй голову. З цією потерпілою вони говорили телефоном більш як дві години.

— Що саме казали?

— Написати якісь заяви, шукати документи тощо. Щоб вона займалась чимось, аби не мала часу отямитись й без зайвих емоцій оцінити ситуацію, щоб у неї не з’явилось думки зателефонувати брату або його дружині. В нормальному стані жінка збагнула б просту річ: раз її брату понад 80 років, то він не підлягає призову не те що в Україні, але й в будь-якій країні світу. Але зловмисники не давали їй ані хвилинки вільного часу.

— Що можна порадити людям, щоб не стати жертвою шахраїв?

— Зразу ж зателефонувати родичу (або його дружині, матері тощо), аби перевірити, чи дійсно він потрапив в халепу. Зберігати самовладання, щоб адекватно оцінювати ситуацію.

Слід пам’ятати те, що я вже сказав: зловмисники намагаються заговорити людину, дати їй якісь завдання, аби тільки вона не мала часу отямитись. До того ж стараються, щоб телефон жертви був зайнятий, тому дзвонять їй повторно. Тож, якщо маєте другий телефон, можна скористатися ним для перевірочного дзвінка родичу. Повторю: як тільки шахраї розуміють, що людина їм не повірила, то лишають її в спокої.

— Якщо людина вчасно розібралась, що має справу з шахраями, і відкараскалась від них, то важливо, щоб вона повідомила поліції про спробу ошукати її?

— Так, важливо. Якщо таке станеться, прошу зателефонувати в поліцію. Заяву писати не доведеться — слід просто сказати, що хочете повідомити: мені зателефонували з такого-то номера телефону, сказали, що, наприклад, син начебто в лікарні. Виявилось, що це неправда. Отримавши цю інформацію, ми будемо знати номер можливого шахрая, який намагався ошукати цю людину. Тож якщо йому вдасться видурити гроші у когось іншого, нам буде легше його знайти, повернути жертві кошти.

— Тема призову в військо стала популярною у шахраїв?

— В моїй практиці це перший цього року випадок, коли вони використали легенду про затримання когось співробітниками ТЦК. Але взагалі шахраї стараються реагувати на актуальні реалії.

— Багато співробітників брали участь в розкриті цього злочину?

— Так, доволі велика команда: оперативники, слідчі, експерти, співробітники прокуратури. Адже треба взяти покази у потерпілих, опитати сусідів, відпрацювати записи відеокамер, вирішити багато інших завдань. Зокрема я б відзначив оперативних співробітників сектору протидії шахрайству ВКП Печерського УП ГУ НП у м. Києві: Олександра Куценка, Іллю Савченка, Артема Дєдушева, слідчого СВ Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві Сергія Танасова.

Оперативних співробітників ВКП Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: Євгенія Гуру, Миколу Цибу, Іллю Сєрова, Ярослава Сухецького.

Оперативних співробітників відділу боротьби з майновими злочинами у державному секторі та шахрайством УКР ГУНП у м Києві: Євгенія Гордієнка, Івана Чугріна, Іллю Цибуленка.

Також дуже велику технічну допомогу надали співробітники Управління оперативно-технічних заходів ГУНП у м. Києві та Управління кримінального аналізу ГУНП у м. Києві.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснювалось Печерською окружною прокуратурою міста Києва.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що шахраї взяли в обіг спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, а також випрошували гроші від імені голови Київської ОДА.

Колаж з сайту http://www.zemlyaivolya.net

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