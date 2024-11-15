Головком ЗСУ Сирський допоміг «вирахувати» російського «крота» у Силах спеціальних операцій: подробиці від СБУ (фото, відео)

СБУ викрила чергового ворожого «крота» в українській армії, який був завербований ще до лютого 2022 року и якого військова розвідка рф «розконсервувала».

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Як зазначають в Службі безпеки України, операцію проводили за сприяння Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та командувача Сил спецоперацій. Зрадником виявився командир одного з підрозділів ССО ЗСУ у ранзі підполковника.

«Навесні 2024 року його дистанційно „активував“ кадровий співробітник російського гру і визначив завдання: передавати рашистам плани бойових операцій Сил оборони в тилу ворога. Найбільше агресора цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках», — йдеться у повідомленні.

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Зрадник, використовуючи своє службове становище, отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів Сил оборони, їхнє озброєння та «цілі». Ворог планував використати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або в своєму тилу — на тимчасово захопленій частині території на півдні України.

Зрадника вирахували та затримали, одночасно були здійснені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

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Слідство з'ясувало, що військовий був завербований воєнною розвідкою рф через його знайомих у росії, з якими він підтримував зв’язок. Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося про знешкодження «крота» у Хмельницькій міськраді — чиновник шпигував за Силами оборони та намагався виявити адреси виробництва українських безпілотників.

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Фото СБУ

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