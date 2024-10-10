Мобілізувався, щоби коригувати удари по ЗСУ: в армії знайшли чергового «крота» росіян (фото)

СБУ затримала ще одного військового, який, перебуваючи у лавах ЗСУ, працював на ворога та збирався корегувати удари росіян по своєму підрозділу та місцям розташування ППО.

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Як повідомляють в Службі безпеки України, 30-річний одесит був завербований ворожою спецслужбою, коли шукав швидкий заробіток через Телеграм-канали. Він спочатку виконав «тестове завдання», а у серпні цього року мобілізувався. Втім, СБУ документувала кожний його крок та затримала зрадника «на гарячому».

Фото прокуратури

«Пріоритетними цілями ворога були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО, куди влаштувався їхній „кріт“. Окупанти сподівалися завдати вогневе ураження по об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників. Сам зрадник у момент атаки планував сховатися за межами військової частини, щоб у подальшому продовжити коригування вогню», — йдеться у повідомленні.

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Фото СБУ

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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В Офісі генпрокурора уточнили, що затриманий — курсанта навчального батальйону школи індивідуальної підготовки військової частини.

Працюючи на ворога, він неодноразово передавав куратору секретні дані щодо розташування, навчальних центрів, військових частин на території Одеської та Вінницької областей, блокпостів ЗСУ та ТрО, а також схеми переміщення військової техніки.

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Нагадаємо, що на Львівщині ворогом був завербований військовослужбовець, який здавав противнику інформацію про критичну інфраструктуру. Його завербував співробітник фсб рф Сергій Лєбєдєв, який зв'язувався з військовим під виглядом жінки.

Фото СБУ

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