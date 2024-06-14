СБУ знайшла російського «крота» у Хмельницькій міськраді (фото)

В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки України затримала чиновника Хмельницької міськради, який почав працювати на фсб рф. Про це повідомили у відомстві.

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«Контррозвідка Служби безпеки затримала керівника одного з відділів Хмельницької міськради, який працював на фсб. За вказівкою окупантів чиновник збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території регіону. Найбільше ворога цікавили розвіддані про підрозділи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також фігурант намагався виявити адреси виробництва українських безпілотників, які відправляють на передову. За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів, а також можливих диверсій і терактів», — йдеться у повідомленні.

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Служба безпеки своєчасно викрила ворожі плани і затримала зловмисника на гарячому, коли він прямо з робочого кабінету намагався передати розвіддані агресору.

«Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору фсб під час свого навчання у 90-х в московському технічному університеті імені Баумана. Після початку повномасштабного вторгнення з ним зв’язався кадровий співробітник фсб і залучив чиновника до розвідувально-підривної діяльності проти України. Вони підтримували комунікацію через анонімні чати в месенджерах», — йдеться у повідомленні.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Служба безпеки України затримала агента фсб, який готував ракетний удар рф по військових навчальних закладах і шпиталях у Житомирі та Одесі.

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