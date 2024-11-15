Колготи та ведмедики: названі головні аксесуари сезону
Відомий дизайнер Андре Тан, який нещодавно розказав, як за допомогою стилю виглядати молодше свого віку, дав поради з приводу стильних аксесуарів. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре виклав відео, у якому називає пʼять найактуальніших аксесуарів цього сезону.
— Стильні аксесуари цього холодного сезону, — повідомив Андре Тан. — Що цікавенького додати до свого образу, щоб він виглядав довершеним.
Перший і головний тренд — рукавички. Особливо кольорові та обʼємні.
— Вони можуть бути як самостійним обʼєктом, так і в тон сумці чи взуттю, — додав дизайнер. - До речі, дуже цікавий тренд.
Обвіс на сумках залишається актуальним і досі. Прикрашаємо сумки брелоками, ланцюжками — чим цікавіше, тим крутіше. Можете взяти свого «ведмедика» повісити собі на сумку. Надихаємось останньою колекцією сумок Баленсіага.
За словами Тана у моді щільні кольорові колготи.
— Найтрендовіші кольори сезону — темно-бордовий, смарагдовий, коричневий, хакі, сірий, — наголосив Андре. - Можна комбінувати їх як завгодно і з чим завгодно.
Шарф або палантин в тон пальта. Краще, щоб він був такої ж тканини. Дуже елегантно виглядає. Останній тренд — офісна краватка. Кольорова. Її можна носити з сорочками та лонгслівами.
Підписниці відреагували на поради Андре Тана, особливо на повернення у моду колгот.
— Рукавички й колготи — в дитинстві в мене були улюблені жовті колготи, — згадали у коментарях.
— Ой, кольорові колготи — супер, — відреагували на допис. — В мене є якраз і зелений, і бордо, і фіолетовий… Бомба, обожнюю їх.
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