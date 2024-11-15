Колготи та ведмедики: названі головні аксесуари сезону

Відомий дизайнер Андре Тан, який нещодавно розказав, як за допомогою стилю виглядати молодше свого віку, дав поради з приводу стильних аксесуарів. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре виклав відео, у якому називає пʼять найактуальніших аксесуарів цього сезону.

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— Стильні аксесуари цього холодного сезону, — повідомив Андре Тан. — Що цікавенького додати до свого образу, щоб він виглядав довершеним.

Перший і головний тренд — рукавички. Особливо кольорові та обʼємні.

— Вони можуть бути як самостійним обʼєктом, так і в тон сумці чи взуттю, — додав дизайнер. - До речі, дуже цікавий тренд.

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Обвіс на сумках залишається актуальним і досі. Прикрашаємо сумки брелоками, ланцюжками — чим цікавіше, тим крутіше. Можете взяти свого «ведмедика» повісити собі на сумку. Надихаємось останньою колекцією сумок Баленсіага.

Прикрашаємо сумки брелоками, ланцюжками, ведмедиками, радить стиліст

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За словами Тана у моді щільні кольорові колготи.

— Найтрендовіші кольори сезону — темно-бордовий, смарагдовий, коричневий, хакі, сірий, — наголосив Андре. - Можна комбінувати їх як завгодно і з чим завгодно.

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Кольорові колготки можна комбінувати і з чим завгодно

Шарф або палантин в тон пальта. Краще, щоб він був такої ж тканини. Дуже елегантно виглядає. Останній тренд — офісна краватка. Кольорова. Її можна носити з сорочками та лонгслівами.

Кольорові краватки - новий тренд сезону

Підписниці відреагували на поради Андре Тана, особливо на повернення у моду колгот.

— Рукавички й колготи — в дитинстві в мене були улюблені жовті колготи, — згадали у коментарях.

— Ой, кольорові колготи — супер, — відреагували на допис. — В мене є якраз і зелений, і бордо, і фіолетовий… Бомба, обожнюю їх.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про актуальний принт «зебра».

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