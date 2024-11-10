Ще недавно модниці захоплювалися леопардовим принтом, але ось подув вітер змін — і фавориткою сезону, схоже, стає зебра. Цей принт у вигляді чорно-білих смуг актуальний як в одязі, так і у взутті та аксесуарах.

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Ідеальним поєднанням вважається комбо з чорним або білим кольорами. Наприклад, спідниця з принтом «зебра» має чудовий вигляд із чорною або білою водолазкою. Можна, до речі, і навпаки: водолазка може бути із зебровим принтом, а спідниця — чорною або білою.

Креативності образу додасть поєднання цього принта з яскравими відтінками — салатовим, лимонно-жовтим, фуксією, королівським синім.

Стильно та розкішно виглядає і пальто з таким принтом. Лацкан його можна прикрасити брошкою з кольоровим камінням.

Принт «зебра» дуже ефектно виглядає в аксесуарах — наприклад, у тканині шарфа або косинки.

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До речі, модна «зебра» не обов'язково має бути чорно-білою. Вона може бути червоно-білою, рожево-чорною, сіро-блакитною, шоколадно-лимонною… Такі поєднання незвичні, а отже — привернуть увагу оточуючих та створять особливий настрій.

Нагадаємо, ще одним трендом осінньо-зимового сезону є ободок для волосся — як його вибрати і з чим поєднувати.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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