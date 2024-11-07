Мінус десять років: дизайнер назвав головні правила створення образу

Відомий дизайнер та стиліст Андре Тан, який проголосив головний тренд сезону, назвав головні правила для того, щоб виглядати молодшим за свій вік. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре виклав відео та фото прикладів образів, які можуть «прибрати» роки. Хоча головним правилом Тан назвав внутрішню гармонію.

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— Є всього три правила, — наголосив Тан. — І мінус десять років тобі забезпечено. Перше — зменшуй контрастність та вибирай більш мʼякі тони, особливо біля обличчя. Світлі відтінки освіжають та додають образу легкості.

Друге — обирай приглушені відтінки, наче до кольору додали сірої фарби або пилу. Такі кольори завжди виглядають природніше та додають елегантності. Третє — підбирай одяг, який гармонійно підкреслює твою зовнішність.

Світлі відтінки освіжають та додають образу легкості

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Тан наголошує, що треба правильно підбирати крій і тканину.

— Але пам’ятай, перлиночко, що твоя природна краса та внутрішня гармонія — це найкращий секрет молодості, — наголосив дизайнер.

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Треба правильно підбирати крій і тканину

Підписники подякували за корисні поради та поділилися своїм досвідом.

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«Я помічала, що коли одягаєш світлі речі, обличчя стає світлішим, і про вік працює», — погодилися у коментарях.

«Обожнюю! — написали у відповідь. - Дуже цінно, дякую».

Раніше дизайнер назвав наймодніший колір осені.

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