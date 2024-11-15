Відома українська співачка оголосила, що йде сцени, але обіцяла повернутися

Співачка Христина Соловій, яка періодично опиняється у центрі сканадів, як це було, зокрема, під час концерту в Чорноморську (колишня назва Іллічівськ), ошелешила прихильників заявою про те, що вона «бере паузу».

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Звертаючись в Instagram до фанатів, яких вона називає «любими мисливцями та мисливицями за емоціями», співачка каже, що її концерт на початку грудня «буде останнім».

«Я беру паузу від виступів на невизначений період. Не сумуйте, мої пташки, і не спішіть тішитися, мої хейтери. Я сповнена натхнення і сил для нових творчих звершень. Кожен і кожна з вас надихали мене довго, пристрасно і невтомно. І я відчуваю, що настав час втілити це натхнення у новий матеріал», — інтригує співачка.

До речі, на висловлювання співачки, які образили мешканців Чорномоська, звертала увагу й поліція. Її слова під час концерту розцінили, як дрібне хуліганство.

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Раніше Соловій розповідала журналістам про свої стосунки та розрив з відомим письменником та музикантом Сергієм Жаданом, який наразі мобілізувався до лав ЗСУ. За її словами, вони розставалися непросто, але змогли зберегти «непогані стосунки»

Фото зі сторінки Христини Соловій у соцмережах

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