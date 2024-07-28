Ані виступу без скандалу: Христина Соловій знову зганьбилася під час концерту (відео)

Співачка Христина Соловій, яку нещодавно захейтили за «вульгарні» рухи на сцені під час виконання пісні Ірини Білик «А я пливу», знов опинилася у центрі скандалу.

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Це сталося після виступу співачки у Чорноморську на заході «Виделка fest». На концерті, спілкуючись з глядачами, вона згадала попередню назву міста Іллічівськ та запитала у присутніх, чи їм це дійсно подабалося. Соловій назвала її «повною х… нею», попросивши у присутніх не ображатися на неї. Після оприлюдненого відео з концерту у мережі розгорівся справжній скандал.

Співачці казали, що її слова зачепили мешканців міста і що так поводитися у гостях — себе не поважати.

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Фото зі сторінки співачки у соцмережах

Перед мешканцями довелося вибачатися організаторам заходу: «На жаль, ми, як організатори, не можемо впливати на те, що говорять артисти. Але ми можемо впливати на наслідки. Тож хочемо запевнити, що надалі таких випадків не відбудеться. Вибачте, ми помилились. Але сподіваємось, що одна помилка не зруйнує любов, яка виникла у нас з Чорноморськом».

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Раніше у мережі поширилась інформація про те, що пісні Христини «доступні на російських платформах» і вона «може за них отримувати кошти». Соловій відреагувала на закиди, запевнивши, що жоден з її треків не розміщений на російських музичних платформах офіційно.

Фото зі сторінки Христини Соловій у соцмережах

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