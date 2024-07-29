Скандал у Чорноморську отримав продовження: щодо Христини Соловій відкрили провадження

Христина Соловій отримала репутацію людини, яка не звикла стримувати себе у реакціях на речі та події, які не визивають у неї симпатії. Саме така ситуація склалася у п'ятницю, 26 липня, під час її виступу на музичному фестивалі «Виделка fest» у Чорноморську.

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Того дня співачка у нецензурній формі висловилася про назву, яку раніше носило це місто. Це обурило містян та викликало скандал. Організатори фестивалю офіційно публічно вибачилися за Христину, але цього виявилося замало.

Наразі на саму співачку складено адмінпротокол за ст. 173 КпАП, тобто — дрібне хуліганство.

Про це повідомили у спільноті chornomorsk в Instagram.

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Адміністративну справу правоохоронці порушили самі, а не за заявою.

«Ми постійно моніторимо соцмережі для виявлення адміністративних та навіть кримінальних правопорушень. Цей раз до нашої уваги потрапила співачка, чиї дії в публічному просторі мають отримати реакцію правоохоронців. Такий порядок», — пояснили у відділі ГУНП у Чорноморську.

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Зараз адмінсправа проти Христини Соловій повинна бути передана на розгляд суду.

Автори повідомлення відзначають, що за іронією долі, слова співачки «Іллічівськ — то повна х*йня», яке було розцінено правоохоронцями як дрібне хуліганство, буде розглядати саме Іллічівський міський суд Одеської області.

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Якщо суд прийме матеріали справи до розгляду, то співачка може сплатити штраф розміром від 4 542 до 10 598 гривень або бути притягненою до виправних робіт на пару місяців з відрахуванням 20% заробітку чи отримати п’ятнадцять діб арешту.

Але поки рішення щодо Христини ще не прийнято, сама співачка об'явилася біля Чорноморського відділку поліції.

«Куплю або прийму в подарунок примірник української обсценної лексики. Ніде не можу знайти, розкупили матюкливі українці» — підписала вона фото у мережі Х.





Тим часом українці висловили відношення до поведінки співачки.

Нагадаємо, що нещодавно Христину Соловій захейтили за «вульгарні» рухи на сцені під час виконання пісні Ірини Білик.

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