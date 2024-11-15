Залишається загадкою: Марина Узелкова вразила зізнанням

Відома фітнес-тренерка Марина Узелкова-Боржемська, колишній чоловік якої Вʼячеслав Узелков помер у 45-ть років, поділилася своїми почуттями. Нагадаємо, пара розійшлася після 19 років шлюбу та не підтримувала стосунки. Марина залишилася з двома дітьми — сином Робертом та донькою Олівією. На своїй сторінці у соціальній мережі Марина виклала чорно-біле фото та описала те, що зараз відчуває.

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«Впевнена, нам всім в дитинстві хотілося бути героїнею казки, — написала фітнес-тренерка. — Але доросле життя показало, що не всі казки мають щасливий фінал. Ми не знаємо, чи Попелюшка залишилася з принцем, чи були вони щасливі, що було після весілля, чи зла мачуха більше не турбувала їх? Це залишається загадкою. Хтось вірить в краще, хтось в гірше, хтось тримає баланс.

Ми не знаємо, що відбувається за лаштунками — поза тими подіями, які нам показують. Ми не знаємо, що відбувається у відомих людей, поза тим, що вони транслюють в соцмережах. І не повинні знати. У кожного є свій вибір — що показувати, а що залишити лише собі. Нехай у кожного буде свій щасливий фінал казки. Напоказ чи лише для себе".

Мережа розділилася у своїх коментарях під дописом, багато хто вважає, що зараз Марина користується моментом для нагадування про себе.

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«Якась маячня, — обурилися у коментарях. — До чого це? Чоловіка, хай і колишнього, щойно поховали. Це так, увагу переключити…»

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«Немає ідеальної людини, — підтримали Марину. — У кожного свої помилки. Але чи зможуть дві людини (саме обидві) піти на поступки заради дітей чи заради того, щоб не залишитись ворогами — це вже мистецтво. Життя триває, не дивлячись ні на що. Марино, нехай все буде добре».

«Ви не маєте виправдовуватись, — вважають дописувачі. — Просто переживіть це. Ті, хто ллє бруд, недолугі, не знають життя, просто нерозумні люди. Хай це буде найбільшою їхньою перемогою. Ви просто живіть».

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