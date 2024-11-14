Успіх Італії на полі Червоних дияволів та жорстка помста англійців в Афінах: відеоогляди матчів Ліги націй

У четвер, 14 листопада, вісьмома поєдинками у трьох дивізіонах стартувала програма 5-го туру Ліги націй, в рамках якого збірна України гостюватиме у команди Грузії.

ВІДЕО ДНЯ

Ліга націй.

Дивізіон А

Група 2

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Бельгія — Італія — 0:1 (Тоналі, 11).

Франція — Ізраїль — 0:0.

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Становище команд: 1. Італія — 13 очок; 2. Франція — 10; 3. Бельгія — 4; 4. Ізраїль — 1.

Дивізіон В

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Група 2

Греція — Англія — 0:3 (Уоткінс, 7, Влаходімос, 78, у свої ворота, Джонс, 83).

Англійці під керівництвом тимчасового наставника Лі Карслі (з 1 січня родоначальників футболу очолить німець Томас Тухель) жорстко помстилися грекам в Афінах за недавнє фіаско на «Уемблі» та повернули собі лідерство у групі.

Ірландія — Фінляндія — 1:0 (Фергюсон, 45).

Становище команд: 1. Англія — 12; 2. Греція — 12; 3. Ірландія — 6; 4. Фінляндія — 0.

Група 3

Казахстан — Австрія — 0:2 (Баумгартнер, 15, Грегорич, 25). На 25-й хвилині вилучено Марочкіна (Казахстан).

Господарі поля під керівництвом екстренера збірної росії Станіслава Черчесова, якого нещодавно оштрафували за неповагу до казахської мови, не забили у п'яти матчах турніру жодного м'яча та вилетіли до третього за силою дивізіону Ліги націй.

Словенія — Норвегія — 1:4 (Шешко, 21, з пенальті — Нуса, 4, 59, Холанд, 45, Хауге, 83).

Автор одного з м'ячів гостей, форвард «Манчестер Сіті» Ерлінг Холанд, збільшив свій бомбардирський реєстр у футболці збірної Норвегії до 35 голів у 38 зустрічах.

Становище команд: 1. Австрія — 10; 2. Норвегія — 10; 3. Словенія — 7; 4. Казахстан — 1.

Дивізіон С

Група 4

Вірменія — Фарерські острови — 0:1 (Давідсен, 33, з пенальті).

Острів'яни обіграли в Єревані колишню команду українського тренера Олександра Петракова у першому поєдинку після його відставки, відсвяткувавши перший із 2022 року успіх в офіційних матчах.

Північна Македонія — Латвія — 1:0 (Серафімов, 57).

Становище команд: 1. Північна Македонія — 13; 2. Фарерські острови — 6; 3. Вірменія — 4; 4. Латвія — 4.

У п'ятницю, 15 листопада, у Лізі націй зіграють: дивізіон А — група 1: Португалія — Польща, Шотландія — Хорватія, група 4: Данія — Іспанія, Швейцарія — Сербія; дивізіон С — група 2: Кіпр — Литва, Румунія — Косово; група 3: Люксембург — Болгарія, Північна Ірландія — білорусь; дивізіон D — група 1: Сан-Марино — Гібралтар.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у родині чемпіона Європи з футболу трапилося горе.

Фото X England

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