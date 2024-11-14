Де і коли дивитись онлайн Грузія — Україна: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги націй

У суботу, 16 листопада, збірна України з футболу, яка обіграла Грузію в першій зустрічі (1:0), проведе на Adjara Bet Arena у Батумі проти підопічних француза Віллі Саньоля другий поєдинок у групі дивізіону В Ліги націй (арбітр — Кріс Кавана з Англії).

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Раніше Україна та Грузія перетиналися один з одним 10 разів. «Жовто-сині» жодного разу не програли супернику, відсвяткувавши 7 перемог (4:0 1998-го, 1:0 1999-го, 2:1 2002-го, 2:0 2004-го, 3:2 2006-го, 2:1 2015-го, 1:0 2024-го) і тричі зігравши внічию (0:0 у 2001-му, 1:1 у 2005-му, 1:1 у 2007-му), за загальної різниці м'ячів — 17:6.

У поточному розіграші підопічні 47-річного віцечемпіона світу Віллі Саньоля, які сенсаційно вийшли до 1/8 фіналу Євро-2024, окрім осічки у грі з командою Сергія Реброва, розгромили Чехію (4:1), а також обмінялися гостьовими перемогами з Албанією (обидва рази — 1:0).

Відеоогляд матчу Україна — Грузія — 1:0

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У майбутньому поєдинку букмекери бачать невеликим фаворитом господарів поля. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу Грузії приймає з коефіцієнтом 2,37, на нічию — 3,30, на виграш України, яка знову зазнала кадрових втрат, — 2,80.

У прямому ефірі поєдинок Грузія — Україна на території нашої країни дивіться безкоштовно о 19:00 на регіональних каналах «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Одеса», «Суспільне: Рівне» тощо). Також пряму трансляцію з Батумі заплановано на медіа-сервісі MEGOGO.

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Ліга націй. Дивізіон В. Група 1. 5-й тур

16 листопада (субота)

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Грузія — Україна 19:00 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Додамо, що ще в одному матчі у квартеті цього ж дня зіграють Албанія та Чехія (початок — о 21:45).

Становище команд у групі 1: 1. Чехія — 7 очок (різниця м'ячів — 7:7); 2. Грузія — 6 (5:3); 3. Албанія — 6 (3:4); 4. Україна — 4 (5:6).

Свій останній поєдинок Ліги націй, яку 2022-го виграла Іспанія, збірна України проведе 19 листопада у Тирані проти албанців.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України зіграла в Лізі націй внічию з чехами.

Фото uaf.ua

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