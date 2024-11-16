Ворог атакував Київ з повітря: скільки цілей вразила ППО
В ніч на 16 листопада росія вкотре намагалася атакувати Київ. Повітряна тривога в столиці тривала майже три години.
Про це розповів начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
За його словами, внаслідок атаки противника і застосуванням ударних безпілотників в Оболонському районі Києва було зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури.
«Через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку пошкоджено балкони та вікон», — повідомив чиновник.
Силами ППО було збито до десяти ударних безпілотників, які російські окупанти запустили для атаки на українську столицю.
«За цей час Сили оборони виявили і знешкодили в повітряному просторі навколо міста до десятка ворожих БпЛА», — поінформував він.
Також начальник КМВА додав, що інформації щодо постраждалих не надходило.
Також ворог вночі атакував низку інших областей України. Зокрема, в Запоріжжі загинула людина та було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, розповів очільник ОВА Іван Федоров.
Він також показав фото з місця подій.
Нагадаємо, що за висновками військових аналітиків, російські окупанти хоч і готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку, але сил для наступу на Запоріжжі вони не мають.175
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