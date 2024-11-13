Окупанти готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку, але сил для наступу на Запоріжжі вони не мають, — Коваленко

Останнім часом і профільні експерти, і військові все частіше кажуть, що ворог активізується на Запорізькому напрямку. Почастішали й удари по обласному центру.

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А речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в етері «Суспільне. Студія» наголошував, що на півдні Запорізької області штурмові дії ворога можуть начатися найближчим часом — противник активо накопичує сили та веде активну розвідку.

«Готуються, аби активізуватися саме на Оріхівському напрямку тому, що у них в планах є стерти так званий „Роботинський виступ“, — ті території, які взяли під контроль Сили оборони України під час контрнаступу — та вийти на Оріхів, а звідти вже можна контролювати логістичні шляхи від Запоріжжя до сходу України», — зазначав він.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни в своєму звіті вказували, що окупанти в районі Кам’янського та виступу Великої Новосілки відновили атака, але вони були не масованими.

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Свою точку зору на ситуацію в цьому регіоні висловив керівник Центру протидії дезинформації Андрій Коваленко. За його словами, ворог готує тактичні штурмові дії в районах кількох населених пунктів, а сил для наступу на обласний центр у нього немає.

«Натомість, росіяни через воєнкорів масштабуватимуть власні плани для того, аби поширювати паніку. Курахівський напрямок вони розглядають, як частину можливих дій в Запорізькій області. Саме ж Запоріжжя ворог обстрілює з повітря, на жаль», — зазначив він.

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Додамо, що днями росіяни вдарили авіабомбами по Запоріжжю, де під атакою перебувала житлова забудова та цивільна інфраструктура — онкоцентр. Повідомлялося про чотирьох загиблих та 17 постраждалих, серед яких — діти.

Фото зі сторінки Запорізької ОВА

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