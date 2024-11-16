Списав навіть висновки: ЗМІ про голову Господарського суду Київської області, якого звинувачують у плагіаті

Голову Господарського суду Київської області Павла Горбасенка, як і раніше голову столичного Госпсуду Вадима Босого, запідозрили в академічній недоброчесності. В його дисертації кандидата юридичних наук на тему «Загальні положення методики розслідування торгівлі людьми» виявили запозичені фрагменти без належного оформлення цитування, плагіат у висновках та сумнівну наукову цінність. За, ймовірно, фейковий науковий ступінь суддя одержав понад 1 млн грн надбавок до зарплатні. Про це повідомляє програма «Судовий контроль з Тетяною Шустровою» на телеканалі Еспресо з посиланням на висновок Громадської ради доброчесності та аналіз, проведений головою Ради ГО ТРОН, координаторкою антиплагіатної ініціативи «Дисергейт» Світланою Благодєтєлєвою-Вовк.

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У звіті зазначається, що значна частина роботи Горбасенка була запозичена з інших джерел без належних посилань, що може свідчити про його умисні та систематичні порушення академічної доброчесності.

Голова Господарського суду Київської області захищався в сфері, якою ніколи не займався, що викликає обґрунтовані сумніви в тому, чи самостійно він писав цю роботу. На плагіат вказують і висновки з дисертації, які мали бути результатом унікальної наукової праці Горбасенка, але містять уривки з роботи, захищеної у 2004-му році іншим науковцем — нині професором кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ Вадимом Пясковським.

Свою наукову дисертацію Павло Горбасенко написав в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ і захистився в 2013-му році. Однак, дані, які залучив до дослідження, взагалі не були актуальними. У переліку джерел зазначені лише кілька відносно свіжих — 2008-го та 2009-го років. Все інше — література не лише 90-х, але й подекуди 60-х років минулого століття, дві третини котрої — російська.

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Практично вся дисертація базується на старому КПК, хоча на час захисту Горбасенка у 2013-му році був чинним новий Кримінальний процесуальний кодекс. Усе це ставить під сумнів наукову цінність дисертації судді.

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Варто зауважити, що для допущення до захисту та після одержання звання кандидата наук кожен дисертант має публікувати статті в наукових виданнях, зокрема, й міжнародних. Таким чином підтверджується значущість його досліджень, а також демонструється відповідність міжнародним науковим стандартам. Втім ані членам Громадської ради доброчесності, ані представникам «Дисергейту» знайти статті Павла Горбасенка в таких наукових виданнях не вдалось.

З 2014-го року до сьогодні Павло Горбасенко за свій науковий ступінь отримав понад 1 мільйон гривень надбавок до суддівської винагороди. Тож якщо буде доведено, що дисертація — плагіат, а науковий ступінь — фейковий, можна вважати, що суддя 10 років фактично обкрадав державу.

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Продовження кваліфікаційного оцінювання голови Господарського суду Київської області Павла Горбасенка Вища кваліфікаційна комісія суддів призначила на 18 листопада.

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