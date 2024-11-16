Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, яка раніше піддавала різкій критиці проєкти закону про мобілізацію, ініціювала створення тимчасової слідчої комісії, задача якої зробити ціни на ліки для українців доступними, зламавши корупційні схеми монополістів-посередників. Політикиня наголосила, що в Україні діє корумпована модель торгівлі ліками, яку непрофесійна влада «кришує» на всіх рівнях.

ВІДЕО ДНЯ

«Мафія посередників заробляє мільярди, продаючи українцям ліки вдвічі дорожче, ніж європейські ринкові ціни», — обурюється Юлія Тимошенко.

За її інформацію, між українськими заводами-виробниками ліків і аптеками вбудовані два гігантські монополісти-посередники, які закуповують майже 80% від всього обсягу виробництва ліків в Україні.

Саме це, за словами Тимошенко, і є головною причиною необґрунтовано завищених цін на медичні препарати.

РЕКЛАМА

Боротися з завищеними цінами на ліки лідерка «Батьківщини» збирається в рамках роботи новоствореної за її ініціативи ТСК. Зокрема, ця комісія зможе контролювати ціни в аптеках і викорінити монополію двох посередників.

«Перше засідання комісії ми плануємо провести найближчими днями. Ми разом з’ясуємо, чому ціни в наших аптеках вищі, ніж в аптеках Європи», — повідомила Юлія Тимошенко.

РЕКЛАМА

Вона повідомила, що члени ТСК планують попрацювати над розробкою якісного законопроєкту, який буде направлений на суттєве зниження цін в аптеках України.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко на своєму Youtube-каналі вже порушувала тему завищених цін на ліки та пропонувала своє бачення, як їх здешевити.

РЕКЛАМА

107

Читайте нас у Facebook