Юлія Тимошенко та «Батьківщина» виступили проти закону про мобілізацію, в тому числі, через відсутність норми про демобілізацію

Команда «Батьківщини» послідовно боролася проти репресивного законопроєкту про мобілізацію, тому не підтримала його ухвалення в цілому. Також фракція одностайно виступила проти скасування норми про демобілізацію після 36 місяців, проте система «Рада» під час голосування дала збій, повідомляють на сайті партії.

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Команда «Батьківщини» подала понад 300 правок до законопроєкту про мобілізацію, які суттєво змінювали його концепцію: перетворювали примусову і принизливу мобілізацію на мотиваційну й справедливу, а сам закон робили дієвим. Депутати не врахували жодної, тому «батьківщинівці» не голосували за принизливий законопроєкт.

Правки від депутатів фракції «Батьківщина» містили такі пропозиції:

• демобілізувати всіх, хто відслужив 36 місяців;

• встановити чіткі правила ротацій та відпусток;

• платити кожному, хто підпише контракт із Міноборони, разово 10 000 доларів;

• збільшити вдвічі — до 200 000 гривень — місячну платню кожному, хто провів на передовій понад 18 місяців;

• навчати новобранців щонайменше 6 місяців перед відправленням на фронт;

• відправляти до війська досвідчених силовиків, а не 20-річних студентів;

• зняти бронь з чиновників та депутатів, правоохоронців і суддів;

• лікувати поранених за держаний кошт в медзакладах будь-якого рівня і права власності;

• годувати військових, які перебувають на лікуванні, за стандартами країн НАТО;

• вчити дітей загиблих героїв у ВИШах безкоштовно.

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«Ми не могли і не мали права голосувати за такий законопроєкт. Нам потрібне якісне і сильне військо, здатне захистити Україну. Цей законопроєкт такого війська не створює. І цей закон навряд чи наблизить перемогу України», — вважає Юлія Тимошенко.

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