Два посередники штучно створили в Україні монополію торгівлі ліками. Через це деякі ліки коштують у кілька разів дорожче за аналоги в країнах ЄС. Таку заяву зробила лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко на своєму YouTube-каналі.



На її думку, для вирішення проблеми треба дозволити аптечним мережам купувати ліки іноземного виробництва, які не зареєстровані в Україні, але мають сертифікати якості США, Великої Британії, країн ЄС, Канади, Японії та інших.

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«Це зламає монополію посередників і призведе до негайного зниження ціни», — говорить Тимошенко.

Крім того, аптечні мережі мають закуповувати ліки винятково в системі Prozzoro, на тендерній основі.

Також для них треба спростити кредитування. А для посередників — встановити ліміт на викуп медпрепаратів у виробника на рівні 15−20%, переконана Тимошенко.

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Політикиня також розповіла, що вже найближчим часом ініціює в парламенті створення слідчої комісії, яка детально розслідує махінації посередників.

Якісних змін у цій сфері Тимошенко також планує досягти, ухваливши відповідні поправки до законопроєкту № 11520.

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За інформацією ЗМІ, ймовірно йдеться про посередників ТОВ «БАДМ» та СП «ОПТІМА-ФАРМ ЛТД».

Як раніше повідомлялось, навесні цього року виник скандал довкола можливої заборони сервісів з онлайн-бронювання ліків. Голова «Держлікслужби» звинуватив прайс-агрегатори в роботі поза правовим полем і неможливості контролювати з боку держави, які саме препарати можна забронювати.

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Пізніше зʼявився проєкт постанови, який фактично унеможливлював використання суб'єктами господарювання, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, послуг прайс-агрегаторів.

Фото: скриншот відео

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