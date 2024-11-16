Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток з 18 по 24 листопада

Нинішні вихідні у багатьох людей будуть насиченими, з новими знайомствами та зустрічами. Слід також врахувати чудову погоду, яка сприяє прогулянкам красивою природою!

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А про те, що чекає українців на новому тижні з погляду на «фінансову погоду», розповідає гороскоп, який публікує видання ТСН.

Овен

Час сприятливий для проведення будь-яких фінансових операцій — від поповнення телефонного рахунку до відкриття банківських рахунків та депозитів, головне — не поспішати, заповнюючи бланки та договори.

Телець

До реалізації нових — насамперед, фінансових — проєктів краще стати наступного тижня: нинішньої енергетики на них однаково не вистачить, надто велика втома, що накопичилася.

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Близнюки

Спілкування з керівництвом зараз позитивних результатів не дасть, особливо якщо воно стосуватиметься фінансових питань — наприклад, підвищення заробітної плати: вирішення цього питання краще відкласти.

Рак

Несподівана фінансова пропозиція, яку можуть зробити представникам знаку цього тижня, найімовірніше, справді виявиться такою, хоча добре подумати над нею все-таки не завадить.

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Лев

Через можливість помилки не варто ухвалювати блискавичні рішення у професійних — і особливо фінансових — питаннях: найімовірніше, представникам знака не вдасться врахувати всі чинники «за» та «проти».

Діва

Бажано стримувати свій робочий ентузіазм — особливо це стосується першої половини тижня: користі від цього однаково не буде, та й у фінансах — через безглузду роботу — найімовірніше, доведеться втратити.

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Терези

Від реалізації важливого проєкту краще відмовитись, якщо ж такої можливості не буде, розпочати роботу над ним із серйозного ривка — тільки таким чином можна буде максимально швидко його завершити.

Скорпіон

Ті, хто давно думає про перехід на іншу роботу чи зміну роду діяльності, можуть починати поступово втілювати в життя свій план, вивчаючи вакансії на відповідних сайтах та розсилаючи резюме.

Стрілець

Вирішення важливої фінансової проблеми прийде до представників знака саме собою: обставини складуться таким чином, що завдяки подіям цього тижня вони зможуть позбутися її раз і назавжди.

Козоріг

Марнотратство, до якого представники знака будуть схильні цього тижня, не доведе їх до повного руйнування, але гаманець неабияк спустошить, тож краще відмовитися від серйозних і бездумних витрат.

Водолій

Складаючи план роботи на найближчий час, необхідно прорахувати всі пов'язані з ним деталі та нюанси, інакше можна буде помилитися і не отримати належної винагороди.

Риби

Встигнути зробити все заплановане вдасться лише за умови найсуворішої дисципліни, головне — не відволікатися на вирішення другорядних питань, тоді й фінансові виплати виявляться всім на заздрість.

А про те, в кого зі знаків зодіаку до кінця цього тижня здійсняться мрії, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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