Україна U21 відіграла два м'ячі у феєричному спарингу із земляками Кріштіану Роналду: відео матчу

У п'ятницю, 15 листопада, молодіжна збірна України з футболу, яка здобула путівку на чемпіонат Європи, провела у передмісті Лісабона Алаверці товариський матч проти ще одного учасника Євро-2025 команди Португалії.

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Португалія U21 — Україна U21 — 3:3

Україна: Єрмаков, Гусєв (Крупський, 46), Козик (Огарков, 69), Батагов, Роман (Кузик, 46), Мельниченко, Яцик (Варфоломєєв, 69), Царенко (Федор, 63), Велетень (Квасниця, 46), Брагару (Хлань, 46, Краснопір, 90), Горбач (В'юнник, 46).

Голи: Родрігеш (17), Фернандеш (38), Батагов (44, у свої ворота) — Батагов (4, з пенальті, 86), Хлань (56, з пенальті).

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У стартовому складі на гру із земляками Кріштіану Роналду іспанський наставник «жовто-синіх» Унаї Мельгоса випустив здебільшого найближчий резерв. Мовляв, виходьте та доводьте вже зараз, адже заявка на Євро-2025 не гумова.

Україна швидко вийшла вперед, коли півзахисника польської «Лехії» Царенка збили у чужому штрафному майданчику, і гравець оборони турецького «Трабзонспору» Батагов чітко реалізував пенальті.

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Але ще до перерви португальці зусиллями Родрігеша та Фернандеша, а також завдяки рикошету від ноги Батагова відзначилися тричі.

У другому таймі Україна зусиллями Хланя, який вийшов на заміну, з «Лехії» реалізувала ще один 11-метровий удар, а ближче до кінця зустрічі Батагов влучним ударом головою врятував нашу команду від поразки — 3:3.

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Ще в одному спарингу молодіжна збірна України у вівторок, 19 листопада, зіграє на стадіоні «Альберто Пікко» у Спеції з Італією.

Нагадаємо, що фінальний турнір Євро-2025 за участю 16 команд пройде з 11 до 28 червня на стадіонах восьми міст Словаччини. Своїх суперників у групі збірна України дізнається за підсумками жеребкування 3 грудня у Братиславі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію матчу Ліги націй Грузія — Україна.

Фото abola. pt

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