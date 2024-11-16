Україна під зливою не втримала перемогу в Грузії: відеоогляд матчу Ліги націй

У суботу, 16 листопада, збірна України з футболу, яка раніше поступилася в Лізі націй Албанії (1:2) і Чехії (2:3), перемогла Грузію (1:0) і зіграла внічию з чехами (1:1), провела на Adjara Bet Arena у Батумі другий поєдинок у групі дивізіону В проти грузинської команди.

ВІДЕО ДНЯ

Ліга націй. Дивізіон В. Група 1. 5-й тур

Грузія — Україна — 1:1

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Бражко (Калюжний, 80), Шапаренко (Криськів, 64), Судаков (Назаренко, 86), Мудрик, Зубков (Гуцуляк, 64), Довбик (Яремчук, 80).

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Голи: Мікаутадзе (76) — Квірквелія (7, у свої ворота).

Вже за поганою традицією команда Сергія Реброва підійшла до поєдинку Ліги націй із серйозними кадровими проблемами. Цього разу наш тренерський штаб не зміг розраховувати на Циганкова, Буяльського, Луніна, Тимчика та Ваната (плюс давно травмований Малиновський). Натомість дебютний виклик до національної команди отримали Ярмолюк із англійського «Брентфорда» та Сич із «Руха».

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Турнірна ситуація змушувала «жовто-синіх» грати на результат, адже загроза вильоту до третього за силою дивізіону у разі невдачі набула б реальних обрисів. Та й у підопічних француза Віллі Саньоля, який продовжив контракт із грузинською федерацією, стимул був ще той. Мало того, що Грузія програла два поспіль матчі в Лізі націй, вона ще ніколи не обігравала Україну (сім поразок та три нічиї).

Цього вечора суперникам довелося боротися не тільки один з одним, а й з примхами небесної канцелярії — у день матчу в Батумі не вщухала злива.

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На небезпечний удар лідера господарів поля — Кварацхелії, котрий парирував Трубін, наші хлопці відповіли швидким контрвипадом. І після прострілу Мудрика Квікрвелія зрізав м'яч у власні ворота — 0:1.

Усі спроби грузинів відзначитись до перерви розбивалися про організовану гру підопічних Реброва в обороні. Ба більше, у першому таймі Мудрик міг подвоїти перевагу «жовто-синіх», але його удар парирував один із найкращих воротарів світу Мамардашвілі, який з наступного сезону гратиме за «Ліверпуль».

У другому таймі грузини довгий час не могли пробити в площину воріт гостей (при цьому шикарний «постріл» Кварацхелії відбила поперечина), але на 76-й хвилині Мікаутадзе, який вийшов на заміну, все ж таки зрівняв рахунок — 1:1.

Грузини йшли вперед, намагалися вирвати першу в історії перемогу над Україною, але могли… програти. Як Мамардашвілі у компенсований час відбив два поспіль удари Криськіва та Назаренка, лише Богові відомо. Тепер в останньому турі команду Реброва влаштує лише перемога.

Ще в одному матчі ігрового дня у квартеті зіграють Албанія та Чехія (початок — о 21:45).

Становище команд: 1. Грузія — 7 очок (5 матчів); 2 Чехія — 7 (4); 3. Албанія — 6 (4); 4. Україна — 5 (5) .

В останньому турі групової стадії у вівторок, 19 листопада, зустрінуться Албанія — Україна та Чехія — Грузія.

Нагадаємо, що переможець групи безпосередньо вийде до дивізіону А, друга команда оскаржить путівку до елітного дивізіону у матчах плей-оф з однією з третіх команд ліги А, третя побореться у плей-оф за право залишитися у другому за силою дивізіоні з одним із других місць Ліги С (жеребкування — 22 листопада), а четверта безпосередньо вилетить у дивізіон С.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України врятувалася від поразки у спарингу в Португалії.

Фото uaf.ua

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