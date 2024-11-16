Вночі ворог запустив по Україні 83 дрони та ракету С-300: скільки цілей ліквідувала ППО

У ніч на 16 листопада 2024 року (починаючи з 20.30 15 листопада) російський ворог завдав удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300, а решту території України, зокрема й Київ, атакував з використанням 83 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу.

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Їх було випущено із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф, повідомили у Командуванні Повітряних Сил.

Станом на 08.30 16 листопада було підтверджено збиття 53-х ворожих БпЛА у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

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Ще 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України.

Раніше в Генштабі пояснювали, що під час проведення заходів з відбиття повітряних атак російських окупантів Повітряними Силами активно застосовуються засоби радіоелектронної боротьби, в т. ч. засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг).

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