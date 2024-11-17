«Прибігли в укриття майже босі»: Маша Єфросиніна розповіла, як пережила із сином ракетний удар росіян по Києву

Під час ранкового масованого удару ворога по Києву шукати для себе безпечного притулку були змушені не лише звичайні кияни, а й зірки шоу-бізнесу.

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Була серед них і телеведуча Маша Єфросиніна, яку атака ворога застала вдома разом із 10-річним сином Сашком.

Жінка вирішила бігти до найближчої станції метро, причому майже нічого з собою не захопивши.

«Якось „дві стіни“ нас сьогодні не заспокоїли. Так ми знову в метро. Але прямо відчули себе там „новачками в класі“ — прибігли під вибухи майже босі. А люди навколо з карематами, рюкзаками, водою, ковдрами та спальниками. Молодь читає книги», — поділилася Маша у Instagram.

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За її словами, через відсутність книг вони з Сашком «розглядали карту руху ракет і бажали росії горіти в гарячій лаві на кілька поколінь вперед».

Скрин сториз у соцмережі

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Зазначимо, що чоловік Маші Тимур Хромаєв зараз служить у ЗСУ, а старша дочка Нана навчається за кордоном.

Також нагадаємо, що у вересні Марії Єфросініної виніс вирок Басманний районний суд Москви. У разі появи на території рф їй гарантовано сім років колонії та заборону вести соціальні мережі протягом 3 років. А все тому, що українку звинуватили у поширенні військових фейків за мотивами політичної ненависті.

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