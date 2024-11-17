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Шоу-бізнес

«Прибігли в укриття майже босі»: Маша Єфросиніна розповіла, як пережила із сином ракетний удар росіян по Києву

13:12 17 листопада 2024
Телеведуча із сином

Під час ранкового масованого удару ворога по Києву шукати для себе безпечного притулку були змушені не лише звичайні кияни, а й зірки шоу-бізнесу.

Була серед них і телеведуча Маша Єфросиніна, яку атака ворога застала вдома разом із 10-річним сином Сашком.

Жінка вирішила бігти до найближчої станції метро, причому майже нічого з собою не захопивши.

«Якось „дві стіни“ нас сьогодні не заспокоїли. Так ми знову в метро. Але прямо відчули себе там „новачками в класі“ — прибігли під вибухи майже босі. А люди навколо з карематами, рюкзаками, водою, ковдрами та спальниками. Молодь читає книги», — поділилася Маша у Instagram.

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За її словами, через відсутність книг вони з Сашком «розглядали карту руху ракет і бажали росії горіти в гарячій лаві на кілька поколінь вперед».

Скрин сториз у соцмережі

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Зазначимо, що чоловік Маші Тимур Хромаєв зараз служить у ЗСУ, а старша дочка Нана навчається за кордоном.

Також нагадаємо, що у вересні Марії Єфросініної виніс вирок Басманний районний суд Москви. У разі появи на території рф їй гарантовано сім років колонії та заборону вести соціальні мережі протягом 3 років. А все тому, що українку звинуватили у поширенні військових фейків за мотивами політичної ненависті.

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