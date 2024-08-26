«Налагоджується все в житті»: Маша Єфросініна відствяткувала день народження сина разом з чоловіком-військовим

Телеведуча, блогерка та громадська діячка Маша Єфросініна, яку в росії засудили до семи років ув’язнення, відсвяткувала 10-й день народження свого сина Олександра.

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Цього особливого дня вона також побачила свого чоловіка Тимура Хромаєва, який у складі ЗСУ воює з російськими окупантами.

Єфросініна організувала для сина свято з квестами, що подарувало родині багато радості та яскравих емоцій.

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В Instagram Маша зізналася: «Трапилося те, від чого в мене зазвичай зникає втома та погані думки. І взагалі, налагоджується все в житті. Нарешті, приїхав наш тато».

Зіркова мама в Stories присвятила синові зворушливі рядки. Вона описала Сашка як хлопчика, який обожнює ванільне морозиво, бургери, баскетбол, мультики та давньогрецькі міфи.

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Маша Єфросініна також розповіла про те, що син перейшов на українську мову через усвідомлення її значення у нинішніх умовах.

«Мій Сашко — синочок, який дуже любе допомагати мамі, але не більше 3 хвилин, бо в нього різко починає боліти голова (тут наче в мене пішов). Мій Сашко в один день почав спілкуватися українською, бо усвідомив, що через російську мову його можуть прийняти за представника країни, яка „подарувала“ йому вміння ненавидіти», — написала блогерка.

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Єфросініна з болем згадує про труднощі, з якими стикається її син через війну, та розповідає про його страхи під час повітряних тривог. Вона обіцяє робити все можливе, щоб забезпечити йому щасливе дитинство, попри всі виклики, які приносить війна.

«Мій Олександр, я не можу зупинити війну, проте клянуся тобі, я роблю і робитиму все, щоб твоє дитинство було щасливим. Бо ти робиш щасливою мене!» — написала Єфросініна.

Раніше ми повідомляли про те, чи спілкується Маша Єфросініна з сестрою, яка живе в росії.

Фото: https://www.instagram.com/p/C_FQzcWiqEG/

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