«До мурашок»: Юлік записав неочікуваний дует з молодою українською співачкою

Український співак і автор пісень Юлік та співачка Kristonko об’єднались у творчий тандем і випустили пісню «Вистоїмо». Її Юлік записав ще до початку повномасштабного вторгнення, але тільки тепер композиція набула нового значення та сенсу. Відомо, що менеджери обох артистів від серпня вели перемовини й нарешті представили кліп.

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«Важливо отримувати кайф від роботи. Коли я створив приспів, відчув, що це має бути дует. Так і трапилось, ноти й слова лились наче рікою. Головне, мурахи по шкірі, і відголосся в середині», — розповів Юлік.

За словами співачки Kristonko, коли вона почула демку то відразу зрозуміла — її!

«Пісня, яка має фантастичну історію, гарну мелодію і, що найголовніше, актуальність. Це розрив, я ходила кілька днів наспівувала. Ми працювали довго над нею, перезаписували вокал, шукали саме те звучання, аби вийшло максимально ефективно та якісно. Переконана, кожен, хто почує, не буде байдужим, адже в житті проживав історію кохання, яке має перспективу перерости у ціле життя», — розповіла Kristonko.

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Шанувальники вже оцінили нову роботу артистів і залишають їм вдячні коментарі.

«До мурашок… Ми вистоїмо, українці, чуєте??? Обов’язково будемо щасливими», — пишуть вони під відеокліпом.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що популярний співак DISCOMAN, якого називають «клоном» Винника, випустив композицію «Тік-Так». Роль героя-коханця у кліпі зіграв відомий боксер Денис Берінчик.

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